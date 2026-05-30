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Presidente de Republicanos anticipa foco en seguridad para la Cuenta Pública: “Esperamos que tenga un rol protagónico”

Arturo Squell adelantó sus expectativas para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y destacó la importancia de la agenda de seguridad para los próximos meses.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

A horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a los principales temas que espera escuchar durante el mensaje presidencial ante el Congreso Nacional.

El dirigente oficialista destacó la instancia como una oportunidad para informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados durante los primeros meses de la actual administración.

Según planteó el líder republicano, el discurso del Mandatario no solo servirá para realizar un balance de gestión, sino también para presentar los principales lineamientos que marcarán la agenda del Gobierno durante el resto del año. En ese contexto, enfatizó que la seguridad pública debería ocupar un lugar prioritario dentro de los anuncios presidenciales.

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Squella sostuvo que “la Cuenta Pública es una gran oportunidad para comunicarle a los chilenos todo lo que se ha hecho durante los tres primeros meses de Gobierno”, destacando la relevancia de transparentar los avances alcanzados desde el inicio de la administración.

Asimismo, el presidente del Partido Republicano afirmó que “el Presidente Kast seguramente va a dar a conocer cuáles son los lineamientos de trabajo para los próximos meses, en donde esperamos que la seguridad pública tenga un rol protagónico”.

Las declaraciones se producen en medio de las expectativas por los anuncios que podría realizar el Ejecutivo en materia de combate a la delincuencia, fortalecimiento institucional y modernización de las policías, asuntos que han sido definidos como prioritarios por el Gobierno durante sus primeros meses de gestión.

En esa línea, Squella también manifestó su confianza en el trabajo que desarrollará el nuevo titular de la cartera de Seguridad, asegurando que “yo no tengo ninguna duda de que el trabajo que va a encabezar el ministro Arrau va a estar en la línea de lo que los chilenos están esperando”.

La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast se realizará este 1 de junio en Valparaíso y se espera que incluya anuncios relacionados con seguridad, salud, crecimiento económico y otras áreas consideradas estratégicas para el Ejecutivo.

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