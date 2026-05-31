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Presidente Kast anuncia presentación del plan de Seguridad para este 2 de junio

El mandatario aseguró que la estrategia será expuesta por el ministro Martín Arrau y defendió que el foco de su administración estará en las acciones concretas más que en los anuncios.

Verónica Villalobos

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Santiago

A pocos días de cumplir tres meses en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast confirmó que el próximo martes 2 de junio el Gobierno presentará oficialmente su plan de Seguridad, una de las iniciativas más esperadas de su administración.

En entrevista con El Mercurio, el mandatario señaló que será el ministro Martín Arrau quien expondrá los lineamientos de la estrategia ante el Congreso, aunque insistió en que el verdadero desafío no está en la elaboración de un documento, sino en su implementación. “Lo importante es cómo se concretan las cosas”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de las críticas que recibió el Ejecutivo por la ausencia de un plan estructurado y tras el reciente ajuste de gabinete que incluyó la salida de las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert. En ese contexto, Kast destacó medidas ya impulsadas por su administración, como el denominado “escudo fronterizo” y los operativos realizados en Temucuicui.

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El Presidente también abordó la política migratoria de su gobierno y reiteró que las personas que permanezcan de manera irregular en el país deberán abandonarlo o regularizar su situación mediante los mecanismos establecidos. Asimismo, afirmó que su administración continuará avanzando en distintas fórmulas para cumplir la meta de reducir la migración irregular.

Respecto del recorte fiscal comprometido durante su campaña, Kast descartó que afecte derechos sociales y aseguró que parte del esfuerzo estará enfocado en combatir conductas que calificó como incivilidades. Entre ellas mencionó la evasión en el transporte público, el daño a bienes públicos y el no pago del Crédito con Aval del Estado (CAE).

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