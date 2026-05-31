Tabilo suma nueva victoria en Roland Garros: avanzó a octavos en el dobles tras derrotar a dupla francesa

Alejandro Tabilo sigue sumando triunfos en Roland Garros 2026. Tras lograr una histórica clasificación a octavos de final a nivel individual, ahora el chileno avanzó a la misma ronda en el cuadro de dobles, donde está haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes.

Este domingo, Tabilo y Reyes derrotaron a los franceses Luca Sánchez y Arthur Reymond por un marcador de 7-6, 4-6 y 7-6, en 2 horas y 20 minutos de juego.

De esta manera, el chileno y el mexicano se instalaron en los octavos de final del torneo parisino, donde chocarán contra el dúo conformado por el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasseil.

Y a nivel individual, Tabilo enfrentará mañana lunes al canadiense Felix Auger-Aliassime en la ronda de los 16 mejores de Roland Garros 2026.