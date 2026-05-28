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Uganda cierra su frontera con Congo por brote de ébola: cepa no tiene vacuna ni tratamiento aprobado

La variante Bundibugyo mantiene en alerta a África mientras aumentan los contagios y las muertes en territorio congoleño.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Michel Lunanga

El gobierno de Uganda decidió cerrar temporalmente su frontera con la República Democrática del Congo ante el avance de un brote de ébola provocado por la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente y para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

La medida fue adoptada luego de que trabajadores de la salud ugandeses quedaran expuestos al virus tras atender a pacientes provenientes del territorio congoleño.

Las autoridades indicaron que solo se permitirá el paso en casos excepcionales, como operaciones humanitarias, transporte de carga o situaciones de seguridad. Además, quienes ingresen desde Congo deberán cumplir aislamiento obligatorio durante 21 días.

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MONGBWALU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - MAY 24: The mother of the late Saidi Mumbere watches as health workers carry out Ebola response activities in the community of Mongbwaluon May 24, 2026 in Mongbwalu, Ituri Province, Democratic Republic of Congo. The World Health Organization (WHO) has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda a "public health emergency of international concern," as the death toll and number of confirmed cases continue to rise. The current epidemic is caused by the Bundibugyo virus, one of several Orthoebolaviruses that can cause Ebola disease, and for which there are no approved vaccines. The highest number of cases have been reported in Congo's eastern Ituri province, bordering Uganda. Global health officials have expressed grave concern over the capacity to contain the outbreak in a region already facing a humanitarian crisis, with highly mobile populations displaced by conflict and economic factors. (Photo by Michel Lunanga/Getty Images) / Michel Lunanga

El brote mantiene en alerta a la región. En el este de Congo ya se registran más de mil casos sospechosos y al menos 238 muertes asociadas a la enfermedad, según cifras oficiales. De ellos, más de 100 contagios han sido confirmados. Uganda, en tanto, suma siete casos detectados y una víctima fatal.

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La Organización Mundial de la Salud desaconsejó el cierre de fronteras, argumentando que este tipo de medidas puede incentivar cruces clandestinos y dificultar el control sanitario. Sin embargo, el organismo reconoció que existe un alto riesgo de propagación en los países vecinos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió un alto el fuego en el este congoleño para facilitar el trabajo de los equipos médicos, advirtiendo que el conflicto armado y los ataques a centros de salud complican el rastreo de casos y contactos.

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El titular de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus / FABRICE COFFRINI

El brote afecta principalmente a la provincia de Ituri, una zona marcada por la violencia de grupos armados y el desplazamiento masivo de personas. Equipos de respuesta han denunciado falta de insumos básicos como trajes de protección, kits de testeo y bolsas para entierros seguros.

Además, India puso en cuarentena preventiva a cuatro personas tras detectar un posible caso sospechoso en un viajero procedente del Congo.

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