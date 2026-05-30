;

Tours por lugares históricos y actividades gratuitas: los panoramas del Día del Patrimonio en Santiago

Las iniciativas se desarrollarán este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Javiera Rivera

Tours por lugares históricos y actividades gratuitas: los panoramas del Día del Patrimonio en Santiago

Tours, exposiciones de vehículos antiguos y actividades gratuitas para toda la familia son parte de la oferta que ofrecerá la comuna de Pudahuel en la Región Metropolitana para celebrar el Día de los Patrimonios.

La iniciativa busca acercar a la comunidad a la historia local a través de una serie de panoramas abiertos al público, enfocados en rescatar la memoria, las tradiciones y la identidad del territorio.

Uno de los principales atractivos será la apertura del edificio consistorial, donde los asistentes podrán recorrer distintas dependencias mientras presencian intervenciones artísticas sobre actividad minera y las tradicionales quintas de recreo.

Revisa también

ADN

La agenda también incluye rutas patrimoniales, talleres artísticos, lanzamientos de libros y jornadas de cuentacuentos dirigidas a niños y familias.

Otro de los panoramas más llamativos será la apertura del Cementerio Municipal de Pudahuel, fundado en 1868. El recinto contará con visitas guiadas gratuitas el sábado 30 y domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en la comuna de Pudahuel, donde también se habilitaron inscripciones para las visitas y recorridos contemplados en la programación (AQUÍ).

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad