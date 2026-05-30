Tours por lugares históricos y actividades gratuitas: los panoramas del Día del Patrimonio en Santiago

Tours, exposiciones de vehículos antiguos y actividades gratuitas para toda la familia son parte de la oferta que ofrecerá la comuna de Pudahuel en la Región Metropolitana para celebrar el Día de los Patrimonios.

La iniciativa busca acercar a la comunidad a la historia local a través de una serie de panoramas abiertos al público, enfocados en rescatar la memoria, las tradiciones y la identidad del territorio.

Uno de los principales atractivos será la apertura del edificio consistorial, donde los asistentes podrán recorrer distintas dependencias mientras presencian intervenciones artísticas sobre actividad minera y las tradicionales quintas de recreo.

La agenda también incluye rutas patrimoniales, talleres artísticos, lanzamientos de libros y jornadas de cuentacuentos dirigidas a niños y familias.

Otro de los panoramas más llamativos será la apertura del Cementerio Municipal de Pudahuel, fundado en 1868. El recinto contará con visitas guiadas gratuitas el sábado 30 y domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en la comuna de Pudahuel, donde también se habilitaron inscripciones para las visitas y recorridos contemplados en la programación (AQUÍ).