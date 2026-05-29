Presidente de Vélez le abre la puerta a Colo Colo para fichar a Diego Valdés: “Estamos dispuestos a...”

Uno de los nombre que constantemente ha sido ligado a Colo Colo en los últimos mercados de transferencias es el de Diego Valdés, actualmente jugador de Vélez Sarsfield.

Recientemente, el volante ofensivo chileno ha vuelto a rondar la órbita del “Cacique”, luego de su buena campaña en la Liga Argentina, donde tras superar sus problemas de lesiones, ha conseguido un gran nivel.

En la antesala de la apertura del mercado invernal, ADN Deportes se puso en contacto con el presidente del cuadro de Liniers, Fabián Berlanga, para saber si desde Blanco y Negro habían estado consultado por el ex América de México y su respuesta dejó varias puertas abiertas.

“Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial”, señaló el dirigente trasandino, asegurando que ha escuchado los rumores, pero descartando alguna oferta por parte de Colo Colo.

Sin embargo, al ser consultado sobre si están dispuestos a escuchar propuestas por el “10”, contestó: “Sí, claro”.

Respuesta clara por parte del presidente de Vélez Sarsfield, que no se cierra de vender a Diego Valdés, quien mantiene contrato con el “Fortín” hasta finales de 2027. Ahora, habrá que ver si Colo Colo es capaz de ofrecer un monto que seduzca al conjunto trasandino, en un escenario donde Claudio Aquino parece estar destinado a salir del Estadio Monumental.