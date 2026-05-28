Uno de los equipos que se mantiene en la parte alta de la tabla de la Primera B es Deportes Antofagasta, que tras 13 fechas disputadas marcha en la cuarta posición, a solo tres puntos de los líderes.

Sin embargo, este jueves se confirmó la primera baja del plantel para lo que resta de temporada. El propio entrenador de los “Pumas”, Luis Marcoleta, informó que el volante Iván Rozas rescindió su contrato con la institución apenas cinco meses después de su llegada.

“Lo de Iván obedece exclusivamente a una decisión personal. Él tomó la decisión de desligarse de la institución. Obviamente comparto la visión del club de que aquí solamente estamos los que quieren estar. Los que no quieran, por diferentes razones, que son entendibles, se respeta”, señaló el experimentado técnico en conferencia de prensa.

Durante su breve paso por Deportes Antofagasta, el mediocampista formado en Universidad de Chile disputó apenas siete partidos, acumulando solo 79 minutos en cancha y sin registrar goles ni asistencias.

“Yo, en lo personal, estoy donde me quieren; donde no me quieren no tengo por qué estar. En ese sentido comparto y respeto la decisión de Iván. Que le vaya muy bien en los sueños que persigue, pero esto no nace ni del cuerpo técnico ni de la institución, es una decisión personal”, agregó Marcoleta.

Rozas ya tendría nuevo destino en la Primera B

A sus 27 años, Rozas aparecía como una incorporación de jerarquía para Deportes Antofagasta, considerando su experiencia en Primera División con Universidad de Chile, Ñublense y O’Higgins, además de la destacada campaña que realizó en 2025 con Deportes Copiapó, donde fue pieza importante en el camino de los atacameños hasta la final de la liguilla.

Eso sí, su condición de jugador libre no se extendería demasiado. Según informó Primera B Chile, el volante tendría todo acordado para transformarse en el primer refuerzo de Rangers de Talca una vez que se abra oficialmente el mercado de pases invernal.