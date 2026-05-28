;

VIDEO. “Él tomó la decisión de desligarse del club... Esto no nace ni del cuerpo técnico ni de la institución”

Luis Marcoleta, técnico de Deportes Antofagasta, confirmó la salida de uno de los fichajes más importantes de su plantel. El futbolista ya tendría encaminada su llegada a otro equipo.

Javier Catalán

FOTO: CLAUDIO ROJAS / UNO NOTICIAS

FOTO: CLAUDIO ROJAS / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Uno de los equipos que se mantiene en la parte alta de la tabla de la Primera B es Deportes Antofagasta, que tras 13 fechas disputadas marcha en la cuarta posición, a solo tres puntos de los líderes.

Sin embargo, este jueves se confirmó la primera baja del plantel para lo que resta de temporada. El propio entrenador de los “Pumas”, Luis Marcoleta, informó que el volante Iván Rozas rescindió su contrato con la institución apenas cinco meses después de su llegada.

“Lo de Iván obedece exclusivamente a una decisión personal. Él tomó la decisión de desligarse de la institución. Obviamente comparto la visión del club de que aquí solamente estamos los que quieren estar. Los que no quieran, por diferentes razones, que son entendibles, se respeta”, señaló el experimentado técnico en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

Durante su breve paso por Deportes Antofagasta, el mediocampista formado en Universidad de Chile disputó apenas siete partidos, acumulando solo 79 minutos en cancha y sin registrar goles ni asistencias.

Yo, en lo personal, estoy donde me quieren; donde no me quieren no tengo por qué estar. En ese sentido comparto y respeto la decisión de Iván. Que le vaya muy bien en los sueños que persigue, pero esto no nace ni del cuerpo técnico ni de la institución, es una decisión personal”, agregó Marcoleta.

Rozas ya tendría nuevo destino en la Primera B

A sus 27 años, Rozas aparecía como una incorporación de jerarquía para Deportes Antofagasta, considerando su experiencia en Primera División con Universidad de Chile, Ñublense y O’Higgins, además de la destacada campaña que realizó en 2025 con Deportes Copiapó, donde fue pieza importante en el camino de los atacameños hasta la final de la liguilla.

Eso sí, su condición de jugador libre no se extendería demasiado. Según informó Primera B Chile, el volante tendría todo acordado para transformarse en el primer refuerzo de Rangers de Talca una vez que se abra oficialmente el mercado de pases invernal.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad