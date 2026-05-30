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Muere a los 104 años Edgar Morin, creador de la teoría del pensamiento complejo

El reconocido filósofo francés dejó una profunda huella en la educación y las ciencias sociales, con una obra que influyó a generaciones de estudiantes y académicos en todo el mundo.

Verónica Villalobos

Muere a los 104 años Edgar Morin, creador de la teoría del pensamiento complejo

Santiago

El filósofo francés Edgar Morin, considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de los siglos XX y XXI, falleció a los 104 años. La noticia fue confirmada este sábado, generando homenajes desde distintos sectores políticos, académicos y culturales de Francia.

Reconocido por desarrollar la teoría del pensamiento complejo, Morin dedicó gran parte de su vida a promover una mirada interdisciplinaria del conocimiento, integrando áreas como la biología, la sociología, la física y la filosofía. Su obra más emblemática, El Método, fue escrita durante casi tres décadas y es considerada una referencia fundamental en el pensamiento contemporáneo.

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El intelectual también mantuvo una estrecha relación con Latinoamérica, donde sus ideas alcanzaron gran influencia en universidades y centros de estudio. Incluso impartió clases en Santiago durante la década de 1960, consolidando un vínculo que se mantuvo vigente a lo largo de su trayectoria.

Hasta sus últimos años continuó participando activamente en debates sobre democracia, medioambiente, tecnología y derechos humanos. Tras conocerse su fallecimiento, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo definió como “el humanismo hecho persona”, destacando su legado intelectual y su permanente defensa del pensamiento crítico.

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