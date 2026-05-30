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Exministro de Salud advierte sobre crisis en el Sótero del Río: “Pacientes tendrán que gastar más en salud”

El recinto asistencial enfrenta dificultades para financiar insumos y mantener su operación en los próximos meses.

Nelson Quiroz

Isidora Henriquez

Exministro de Salud advierte sobre crisis en el Sótero del Río: “Pacientes tendrán que gastar más en salud”

Exministro de Salud advierte sobre crisis en el Sótero del Río: “Pacientes tendrán que gastar más en salud”

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La compleja situación financiera que atraviesa el Hospital Sótero del Río continúa generando preocupación en el sistema sanitario.

El recinto asistencial, uno de los más importantes del país, enfrenta una progresiva disminución de recursos que ya afecta la adquisición de insumos médicos y que podría comprometer su funcionamiento en los próximos meses.

ADN

AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

En este contexto, el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, atribuyó parte del incremento sostenido del gasto sanitario al modelo de funcionamiento del sector privado.

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Según señaló, los incentivos existentes promueven una mayor cantidad de prestaciones y un uso intensivo de recursos, lo que termina elevando los costos generales del sistema de salud y la presión sobre el gasto público.

Si no hacemos cambios muy grandes, estamos, de alguna manera, obligados a que todos los pacientes tengan que aumentar el gasto en salud", expuso.

El exsecretario de Estado también puso el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, argumentando que la falta de medidas oportunas provoca que muchas personas lleguen a los hospitales con cuadros más complejos, aumentando la demanda asistencial y los costos de atención.

La situación es especialmente sensible en el Hospital Sótero del Río, establecimiento que recibe una alta cantidad de pacientes provenientes de distintos sectores de la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el centro asistencial estaría en condiciones de operar con sus recursos actuales solo hasta mediados de agosto o septiembre, en un escenario marcado además por la posibilidad de nuevos ajustes presupuestarios en el área de salud.

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