Dos sistemas frontales llegan a Chile: junio comienza con intensas lluvias y fuertes vientos en varias regiones

El mes de junio comenzará con novedades para quienes esperan lluvias en la zona centro-sur del país. Los modelos meteorológicos anticipan la llegada de dos sistemas frontales durante la próxima semana, fenómeno que podría contribuir a reducir el déficit de precipitaciones que aún afecta a varias regiones del territorio nacional.

Según las proyecciones de Meteored, el primer sistema frontal arribará durante la mañana del lunes 1 de junio, afectando principalmente a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Además de precipitaciones, el evento estará acompañado por rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en sectores de la provincia de Arauco, así como en zonas del valle de La Araucanía y el litoral de Los Ríos.

El segundo frente podría dejar lluvias más abundantes

Las primeras precipitaciones se extenderían hasta la mañana del martes 2 de junio, con una mayor intensidad en áreas de precordillera y sectores costeros del sur del país.

Sin embargo, la atención de los especialistas está puesta en un segundo sistema frontal que podría ingresar durante la madrugada del miércoles 3 de junio. Los modelos meteorológicos sugieren que esta nueva baja presión tendría el potencial de generar precipitaciones más abundantes que las previstas para el evento anterior.

Mientras el modelo europeo ECMWF proyecta lluvias desde la Región de Los Ríos hasta el sur de Ñuble, el modelo estadounidense GFS estima que el límite norte de las precipitaciones estaría en la Región del Biobío. En ambos escenarios, la zona centro-sur sería la principal beneficiada por el aporte de agua.

El pronóstico adquiere especial relevancia considerando que algunas ciudades mantienen importantes déficits de lluvia. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, al 28 de mayo Chillán acumulaba un déficit pluviométrico de 43,2%, mientras que Concepción registraba un 15% menos de precipitaciones respecto de los valores normales para la fecha.

Tras el paso de estos sistemas frontales, las altas presiones volverían a dominar las condiciones atmosféricas, reduciendo significativamente la probabilidad de nuevas lluvias al menos durante la semana siguiente.