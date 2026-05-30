Gobierno afina detalles para la primera Cuenta Pública de Kast: prepara anuncios en seguridad y salud

A menos de dos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno comenzó a delinear los principales ejes que marcarán el mensaje que el Mandatario entregará este 1 de junio ante el Congreso Nacional.

Entre las materias que buscará destacar figuran los avances en seguridad, salud, crecimiento económico y distintas políticas públicas impulsadas durante sus primeros meses en La Moneda.

En materia de seguridad, se espera que el jefe de Estado anuncie cerca de 25 proyectos de ley destinados a combatir la delincuencia, además de un plan orientado a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial.

Estos anuncios se producen en medio de cuestionamientos por la implementación del Ministerio de Seguridad, cartera que incluso registró un cambio de ministro durante el inicio de la actual administración.

Salud y seguridad: los ejes que marcarán la primera Cuenta Pública

Otra de las áreas donde el Ejecutivo buscará mostrar resultados es salud. La ministra May Chomalí defendió los avances alcanzados durante los primeros 90 días de gestión y aseguró que uno de los principales logros está relacionado con pacientes que mantenían retrasos en garantías vinculadas al cáncer.

La secretaria de Estado afirmó que “uno de los mayores logros es que estamos consiguiendo que los 33.000 pacientes que tenían una garantía retrasada y no habían sido contactados por el diagnóstico de cáncer, lo han sido a la fecha”.

Asimismo, agregó que “yo creo que eso es nuestro gran logro y eso es que nosotros nos comprometimos para los primeros 90 días, y en paralelo estamos trabajando en otras cosas que vamos a informar en la Cuenta Pública”.

Desde el área de seguridad, el subsecretario Andrés Jouannet también respaldó el trabajo realizado por el Ejecutivo, señalando que desde el inicio de la administración existió una instrucción clara por parte del Presidente para reforzar la seguridad pública y avanzar hacia un país más seguro.

La expectativa ahora está puesta en los anuncios concretos que realizará José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, instancia en la que buscará consolidar el relato de sus primeros meses de gobierno y proyectar las prioridades para el resto de su mandato.