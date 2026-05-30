“Son un desastre”: diputada Rodríguez cuestiona a Derecho U. de Chile tras incidentes en conversatorio

La controversia por los incidentes registrados durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sumó nuevas reacciones este sábado, luego de que la parlamentaria respondiera al comunicado emitido por la casa de estudios y rechazara las versiones entregadas por dirigentes estudiantiles.

El departamento de la casa de estudios informó que la actividad se desarrolló íntegramente durante una hora y media y que las manifestaciones ocurrieron una vez finalizado el encuentro.

Además, aseguró que la seguridad de la diputada fue resguardada durante toda su permanencia en el recinto y condenó cualquier acto de violencia, aunque también cuestionó “la provocación” y la eventual tergiversación de hechos.

La respuesta de la diputada Rodríguez no tardó en llegar. A través de redes sociales, acusó que fue objeto de gritos, insultos y hostigamientos durante toda la actividad y criticó que hubiera “solo un guardia para 60 personas”.

Asimismo, emplazó a la facultad a realizar una condena “sin matices” de la violencia y rechazó que se sugiera alguna responsabilidad de su parte en los incidentes.

Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir. Solo había UN guardia para 60 personas. Además, sería bueno hacer una condena SIN MATICES de la violencia, sin insinuar bajamente que alguien la provocó.



Son un desastre. https://t.co/ww7Y5NwOWu — 𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜́𝗚𝗨𝗘𝗭 • Diputada 🇨🇱 (@capitanarod) May 30, 2026

La polémica escaló luego de que la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) difundiera un comunicado en el que acusó agresiones por parte de integrantes del equipo de la diputada y de estudiantes vinculados a la Nueva Derecha Universitaria.

Los dirigentes sostuvieron que “en ningún momento tocaron a la diputada” y calificaron la manifestación como pacífica. Ante esto, la diputada Rodríguez respondió directamente a estas acusaciones, desafiando a los estudiantes a presentar pruebas de sus denuncias y afirmando que su equipo se limitó a contener los empujones que, según asegura, recibió durante la salida del recinto.

Los desafío a mostrar alguna evidencia de lo que nombran (sorpresa NO HAY). Mi equipo es pequeño y estaban alrededor mío conteniendo los empujones. Dejen de mentir y háganse cargo de buena vez… https://t.co/4d93qRWgAz — 𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜́𝗚𝗨𝗘𝗭 • Diputada 🇨🇱 (@capitanarod) May 30, 2026

El caso continúa generando repercusiones políticas luego de que la parlamentaria denunciara haber sido víctima de escupos, golpes, empujones y chorros de agua durante su participación en el conversatorio.

Mientras sectores ligados al Partido Republicano han condenado los hechos como un acto de violencia política, desde organizaciones estudiantiles insisten en que la protesta fue una respuesta legítima frente a los planteamientos expuestos por la diputada durante la actividad.