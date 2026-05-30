El millonario premio que aseguró Tabilo tras alcanzar por primera vez los octavos de final en Roland Garros

Alejandro Tabilo sigue a paso firme en Roland Garros. Este sábado, el tenista chileno se impuso ante la promesa local Moise Kouamé, de 17 años, por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, clasificando así por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Grand Slam.

Además de alcanzar un hito en su carrera, el nacido en Canadá también aseguró una importante recompensa económica tras avanzar a la ronda de los 16 mejores del certamen parisino.

Gracias a su clasificación a los octavos de final, Tabilo obtuvo un premio de 285 mil euros, monto que la organización del torneo entrega a todos los jugadores que alcanzan esta instancia.

La cifra equivale a más de 295 millones de pesos, una de las recompensas económicas más importantes obtenidas por el nacional en un torneo de Grand Slam.

El próximo rival de Alejandro Tabilo saldrá del duelo entre el estadounidense Brandon Nakashima (35°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°).

De todas maneras, el chileno se aseguró sumar 150 puntos ATP, lo que le permite ubicarse en el puesto 31 del Ranking Live.

La tabla completa de premios