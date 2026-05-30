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Chile figura entre los mayores exportadores del mundo en más de 50 productos: revisa los más destacados

El informe de la SUBREI reveló un avance en el posicionamiento internacional del país durante el año pasado.

Javiera Rivera

Chile figura entre los mayores exportadores del mundo en más de 50 productos: revisa los más destacados

Chile figura entre los mayores exportadores del mundo en más de 50 productos: revisa los más destacados / Diego Martin

De acuerdo con el reciente informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Chile volvió a consolidar su presencia en el comercio internacional durante 2025.

Según el estudio denominado “Liderazgo Exportador de la SUBREI”, el país fue el mayor exportador mundial en 25 categorías de productos y logró ubicarse en el Top 3 global en otras 54, superando el desempeño registrado el año anterior.

Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que estos resultados reflejan “la fortaleza y la competitividad” de Chile y aseguró que el desafío ahora es consolidar ese liderazgo.

El cobre continúa siendo el principal producto de exportación del país. Durante 2025 registró envíos por US$53.691 millones, equivalentes al 16,2% del mercado mundial. En el caso de los concentrados de cobre, la participación chilena alcanzó el 28,9%.

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En el ámbito agroalimentario, las cerezas frescas volvieron a destacar. El país concentró el 59,6% de las exportaciones mundiales de este producto, con envíos por US$3.486 millones.

Revisa los productos más destacados donde Chile lideró las exportaciones mundiales durante 2025 figuran:

  • Cobre
  • Concentrados de cobre
  • Carbonato de litio
  • Yodo
  • Molibdeno tostado
  • Nitratos
  • Cerezas frescas
  • Ciruelas frescas
  • Ciruelas deshidratadas
  • Avellanas con cáscara
  • Filetes congelados de salmón del Pacífico
  • Filetes congelados de trucha
  • Choritos en conserva
  • Jurel congelado
  • Erizos de mar congelados
  • Aceites concentrados de Omega-3
  • Algas para uso industrial

Según la SUBREI, este desempeño explica por qué Chile sigue consolidándose como un actor relevante a nivel internacional, con presencia en mercados como Brasil, Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea.

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