Prueba de ADN resuelve un misterio de casi dos siglos: se identifican a cuatro marineros de la expedición Franklin

Santiago

Más de 180 años después de una de las expediciones más trágicas de la historia naval, un grupo de investigadores logró identificar a cuatro integrantes de la expedición liderada por Sir John Franklin gracias a análisis de ADN comparados con descendientes vivos de los marineros. El hallazgo, revelado por CNN, aporta nuevas respuestas sobre el destino de la tripulación que desapareció en el Ártico en 1845.

La expedición partió desde Inglaterra con 129 hombres a bordo de los buques HMS Erebus y HMS Terror, en una misión destinada a encontrar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. Sin embargo, ambas embarcaciones quedaron atrapadas por el hielo durante casi dos años. En abril de 1848, los sobrevivientes abandonaron los barcos y emprendieron una desesperada travesía por tierra, de la que ninguno logró regresar con vida.

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Durante décadas, exploradores y arqueólogos encontraron restos humanos, objetos personales y vestigios de la expedición en distintos puntos del actual territorio canadiense de Nunavut. Sin embargo, la identificación de los cuerpos resultó extremadamente difícil debido al estado fragmentado de los restos y la falta de registros concluyentes.

Detalles de la investigación

La investigación, liderada por especialistas de la Universidad de Waterloo y la Universidad Lakehead, utilizó técnicas avanzadas de ADN para comparar material genético extraído de huesos y dientes con muestras entregadas por descendientes de los tripulantes. Gracias a ello, se logró identificar a William Orren, David Young y John Bridgens, quienes servían en el HMS Erebus, además de Harry Peglar, integrante del HMS Terror.

La identificación de Peglar permitió resolver un misterio que desconcertó a historiadores durante más de 160 años. Cuando sus restos fueron encontrados en 1859, vestía un uniforme que no correspondía a su rango, aunque portaba documentos personales que llevaban su nombre. Esto llevó a algunos investigadores a creer que los papeles habían sido entregados a otro miembro de la expedición. El análisis genético confirmó finalmente que el cuerpo pertenecía efectivamente a Peglar, despejando las dudas sobre su identidad.

An engraving shows the end of Sir John Franklin's ill-fated Arctic expedition based on a painting by British artist W. Thomas Smith. Bettmann Archive/Getty Images Ampliar

Los estudios también han permitido reconstruir aspectos personales de algunos de los marineros. Bridgens, por ejemplo, fue descrito como un hombre de ojos color avellana y cabello oscuro que inició su vida en el mar siendo apenas un niño. David Young, en tanto, se unió a la expedición a los 17 años tras crecer en condiciones de pobreza. Según los investigadores, estos antecedentes ayudan a devolver humanidad a una tragedia que durante años fue contada principalmente desde la perspectiva de la exploración y el fracaso.

Los científicos esperan que más familiares de los tripulantes aporten muestras genéticas para continuar identificando restos y reconstruyendo los últimos días de la expedición. Además, el análisis de artefactos recuperados en los sitios arqueológicos podría entregar nuevas pistas sobre las razones que llevaron a la tripulación a abandonar los barcos y sobre las dramáticas condiciones que enfrentaron antes de morir.

“Ya no son solo nombres”, señaló el investigador Douglas Stenton, quien destacó que el proyecto busca devolver identidad a hombres que partieron en una misión histórica y cuyos familiares nunca volvieron a saber de ellos. Para muchos descendientes, agregó, estos hallazgos representan una oportunidad de cerrar una historia familiar que permaneció inconclusa durante generaciones.

La realidad y la ficción

La desaparición de la expedición Franklin ha inspirado libros, documentales y producciones televisivas, entre ellas la aclamada serie The Terror, estrenada en 2018. La producción recrea la travesía de los buques HMS Erebus y HMS Terror tras quedar atrapados en el hielo del Ártico, combinando los antecedentes históricos de la expedición con elementos de horror y ficción sobrenatural.

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Sin embargo, más allá de las licencias creativas de la pantalla, los investigadores continúan buscando respuestas sobre lo que realmente ocurrió con los 129 hombres que participaron en la misión, una de las mayores tragedias y misterios de la exploración polar que, casi dos siglos después, sigue revelando nuevos hallazgos.