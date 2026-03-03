Chile alcanza récord histórico de exportaciones en 2025: nuestros 6 productos clave que lideran en el mercado mundial
Conozca el detalle de los sectores que permitieron al país superar la barrera de los 100 mil millones de dólares en envíos al exterior.
Durante el año 2025, Chile consolidó su posición en el escenario internacional al alcanzar un récord histórico de US$ 107.004 millones en exportaciones. Esta cifra representa un incremento del 7,9% en comparación con el año anterior y constituye el monto más alto registrado en la historia del país.
Este hito no solo responde al envío de recursos tradicionales, sino también al dinamismo de sectores no tradicionales, posicionando al comercio exterior como un motor fundamental de la economía nacional. Actualmente, la oferta chilena tiene presencia en más de 170 mercados globales , transmitiendo atributos de sostenibilidad, innovación y confianza.
Los envíos chilenos se han posicionado con éxito en mercados altamente exigentes como Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea, donde la trazabilidad, la inocuidad y los estrictos estándares sanitarios son determinantes. El desarrollo tecnológico, la mejora continua de las prácticas productivas y los avances en sostenibilidad han fortalecido la competitividad del sector.
Los 6 productos que lideran la proyección global de Chile
1. Cobre: Liderazgo en la Transición Energética
El cobre se mantiene como el principal producto de exportación y pilar estructural de la economía chilena.
- Cifras: En 2025, los envíos sumaron US$ 55.188 millones, con un crecimiento anual del 11%.
- Rol Global: Chile es el mayor productor mundial de cobre. Más allá de la minería, es un insumo crítico para la descarbonización, esencial en la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas.
2. Salmón y Productos del Mar: Calidad Oceánica
Chile es el segundo productor mundial de salmón de cultivo, destacando por sus altos estándares sanitarios y de trazabilidad.
- Desempeño: Las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron los US$ 6.549 millones en 2025, un alza del 3% respecto a 2024.
- Mercados: Se posiciona con éxito en destinos exigentes como Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea.
3. Frutas Frescas: Embajadoras de la Contraestación
Gracias a su ubicación geográfica, Chile abastece a los mercados del hemisferio norte cuando estos no tienen producción local.
- Productos Estrella: Las cerezas frescas lideran la marca país, especialmente en Asia, donde son símbolo de estatus y calidad.
- Variedad: La oferta incluye uvas, arándanos, kiwis, manzanas y ciruelas, todas respaldadas por estrictos protocolos fitosanitarios.
4. Vinos: Prestigio y Diversidad de Valles
Con presencia en más de 130 mercados, el vino chileno es reconocido por su calidad constante y compromiso con la sostenibilidad.
- Destinos: Los principales compradores incluyen a Brasil, Canadá, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
- Atributo: La industria destaca por la diversidad de sus valles vitivinícolas, que se extienden desde el desierto hasta las zonas australes.
5. Minerales Estratégicos (Litio): Motor Tecnológico
Chile es uno de los líderes mundiales en la producción de litio, recurso indispensable para la transformación tecnológica global.
- Aplicaciones: Es el componente clave de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
- Impacto Geopolítico: La producción de litio posiciona a Chile como un actor estratégico en la cadena de suministro para la transición energética mundial.
6. Servicios: Exportación de Capital Humano e Innovación
El país ha logrado sofisticar su oferta exportando conocimiento y soluciones tecnológicas.
- Récord en el Sector: En 2025, la exportación de servicios alcanzó US$ 3.190 millones, creciendo un 11,2%.
- Líderes del rubro: El hosting de sitios web, el mantenimiento aeronáutico y los servicios informáticos encabezan este sector.
