Desempleo sube a 9,1% en Chile: mujeres registran tasa de 10,5% y crece la informalidad

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile llegó a 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

Según el boletín, el alza se explica porque la fuerza de trabajo creció más que la cantidad de personas ocupadas.

En concreto, el total de ocupados aumentó 0,7%, mientras que las personas desocupadas subieron 4,1%, llegando a 944.794 personas.

Mujeres e informalidad marcan el nuevo dato de empleo

Uno de los puntos más relevantes del reporte es la diferencia por sexo. La tasa de desocupación femenina llegó a 10,5%, con un aumento de 0,8 puntos en doce meses. En los hombres, en tanto, el desempleo se ubicó en 8,0%, con una baja de 0,2 puntos en igual período.

El INE también informó que la tasa de ocupación informal alcanzó 26,8%, con un incremento de 1,0 punto porcentual en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 4,5%, impulsadas tanto por mujeres como por hombres.

Por sectores económicos, el aumento de la ocupación fue incidido principalmente por actividades de salud, con un alza de 5,9%; industria manufacturera, con 4,1%; y actividades profesionales, con 10,5%. En contraste, se registraron caídas en administración pública, comunicaciones y actividades financieras.

Además, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente llegó a 8,9%, aumentando 0,2 puntos respecto del trimestre móvil anterior. El promedio de horas efectivas trabajadas también bajó, ubicándose en 36,2 horas semanales.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2 pp. en doce meses