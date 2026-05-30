Aprueban ley para levantar monumento en homenaje a Sebastián Piñera en Plaza de la Ciudadanía / FRANCISCO PAREDES

Este sábado fue publicada en el Diario Oficial la Ley N.º 21.820, que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera Echenique.

La iniciativa, que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Gobierno, contempla que la obra sea instalada en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.

La normativa establece que el proyecto será financiado exclusivamente mediante aportes privados, donaciones y colectas públicas, descartando el uso de recursos fiscales para su construcción. Para ello, los fondos serán depositados en una cuenta especial que se habilitará en BancoEstado.

La ley también crea una comisión especial ad honorem que tendrá la misión de llevar adelante el proceso. Entre sus tareas estarán definir la ubicación del monumento, organizar un concurso público para seleccionar su diseño y supervisar el desarrollo de la obra.

Dicha instancia estará presidida por un representante de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique e incluirá al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, parlamentarios, el alcalde de Santiago y exautoridades que formaron parte de los gobiernos del exmandatario.

Según establece el texto legal, la comisión será la encargada de elaborar las bases para el concurso de diseño y construcción del monumento, además de administrar los recursos recaudados y coordinar todas las acciones necesarias para concretar la iniciativa.

Asimismo, la legislación dispone que cualquier excedente que quede tras la construcción del monumento podrá destinarse a la publicación de obras relacionadas con el legado de Sebastián Piñera.