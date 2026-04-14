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Cámara aprueba monumento a expresidente Sebastián Piñera: proyecto avanza a su última votación

La Cámara dio luz verde a la iniciativa, la que ahora volverá al Senado.

Juan Castillo

Cámara aprueba monumento a expresidente Sebastián Piñera: proyecto avanza a su última votación

Cámara aprueba monumento a expresidente Sebastián Piñera: proyecto avanza a su última votación / Agencia Makro

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, iniciativa que busca rendir homenaje al exmandatario en un espacio emblemático del centro de Santiago.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo, con 112 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones.

La propuesta, que se originó en el Senado en enero pasado, contempla que la estatua sea emplazada en la Plaza de la Ciudadanía, tras modificarse su ubicación inicial que apuntaba a la Plaza de la Constitución.

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Este cambio obligará a que la iniciativa vuelva a la Cámara Alta para su votación final antes de convertirse en ley.

Comisión especial y financiamiento privado

El proyecto establece que la construcción del monumento podrá financiarse mediante colectas públicas y aportes privados, en coordinación con la fundación del exmandatario. Además, se creará una comisión ad honorem encargada de ejecutar la obra y supervisar su desarrollo.

Dicha instancia estará integrada por representantes del mundo político, académico y municipal, incluyendo al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, además de parlamentarios, exautoridades de gobierno y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

La aprobación en la Cámara marca un avance clave en la tramitación del proyecto, aunque aún resta su revisión final en el Senado debido al cambio de ubicación del monumento. De superar ese último trámite legislativo, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada como ley.

Con este paso, el proyecto entra en su etapa decisiva, en medio de un escenario donde se cruzan memoria histórica, reconocimiento institucional y discusión pública.

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