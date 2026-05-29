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Unión La Calera no levanta cabeza: cuarto partido seguido sin triunfos y continúa como colista del torneo

Los “Cementeros” terminaron sobreviviendo ante la Universidad de Concepción para, al menos, rescatar un punto en su visita a Collao.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Unión La Calera sigue sin encontrar el rumbo en la Liga de Primera y este viernes volvió a dejar puntos en el camino tras empatar sin goles frente a Universidad de Concepción, resultado que lo mantiene en el último lugar de la tabla.

En el encuentro disputado en el Estadio Ester Roa Rebolledo, ambos equipos intentaron imponer condiciones en la mitad de la cancha. Fueron los universitarios quienes dominaron la posesión, aunque las ocasiones claras de gol escasearon durante gran parte del compromiso.

Durante el primer tiempo, ampliamente favorable para los locales, la gran figura de la visita fue el arquero Nicolás Avellaneda, quien protagonizó al menos tres intervenciones decisivas para mantener su portería invicta y sostener a los dirigidos por Martín Cicotello.

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En el complemento, las acciones se equilibraron y las llegadas de peligro disminuyeron. La oportunidad más clara volvió a ser para el “Campanil”, cuando tras un centro de Ariel Uribe, Juan Manuel Requena intentó despejar el balón, pero terminó desviándolo hacia su propio arco. Afortunadamente para los caleranos, el poste derecho evitó el autogol.

Finalmente, ninguno de los dos equipos logró romper el cero y el encuentro terminó igualado 0-0. Con este resultado, Unión La Calera se mantiene en el fondo de la tabla con 11 puntos, mientras que Universidad de Concepción alcanza las 19 unidades y se ubica en el décimo puesto.

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