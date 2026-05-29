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Ministerio del Deporte solicita formalmente a Conmebol albergar la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en Valparaíso

Según información de ADN Deportes, Natalia Duco comenzó las gestiones ante la petición de los propios jugadores de Santiago Wanderers.

Carlos Madariaga

Ministerio del Deporte solicita formalmente a Conmebol albergar la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en Valparaíso

Ministerio del Deporte solicita formalmente a Conmebol albergar la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en Valparaíso / Sebastian Olavarria

En Santiago Wanderers están más que entusiasmados con la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental luego de que los caturros fueran campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Al respecto, la ilusión entre los porteños es ejercer la localía en Valparaíso para medirse al Real Madrid, tentativamente, en la fecha FIFA de septiembre.

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Sin embargo, ya se ha planteado desde Europa el que se pueda revertir la tendencia de las cuatro finales anteriores, todas disputadas en Sudamérica.

Según información de La Estrella de Valparaíso, la Ministra del Deporte, Natalia Duco, solicitó formalmente ante Conmebol albergar el partido en el Elías Figueroa.

Lo que queremos es que Valparaíso viva una fiesta en casa, con sus familias, apoyando a esta nueva generación de deportistas porteños”, explicó la personera de gobierno en declaraciones a ADN Deportes, desde donde supimos que todo se aceleró ante una petición de los propios jugadores de Santiago Wanderers para ser locales ante el Real Madrid.

Estamos gestionando para que todos los chilenos puedan disfrutar con una final intercontinental, sería un sueño para los muchachos y como ministerio haremos todo lo posible para hacerlo realidad”, concluyó la Ministra del Deporte, a la espera de la evaluación que se debe hacer del cuaderno de cargos a cumplir.

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