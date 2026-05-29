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Michelle Bachelet se reúne con Emmanuel Macron en busca de apoyo para llegar a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet continúa su despliegue internacional para sumar apoyos a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Esta semana, la exmandataria realizó una gira por Europa que incluyó actividades en Italia, Reino Unido y Francia, donde hoy sostuvo una reunión clave con el presidente Emmanuel Macron.

La cita genera especial expectativa debido a que Francia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, instancia con peso decisivo en la definición del próximo secretario o secretaria general.

En paralelo, Bachelet también tiene previsto reunirse a comienzos de junio con Vladimir Putin, otro actor clave por el poder de veto de Rusia.

Reuniones con líderes clave y campaña por el multilateralismo

El excanciller Mariano Fernández valoró el despliegue internacional de la expresidenta y destacó la importancia política de su encuentro en París. “La reunión de la presidenta Bachelet con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene, en mi opinión, una doble importancia”, señaló.

Según el exministro, Macron no solo representa a uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino también a un país influyente en la definición del liderazgo de Naciones Unidas. “No solamente con derecho a veto, sino que también influyente en la decisión acerca de quién va ser el secretario general”, agregó.

La agenda ocurre luego de que Bachelet coincidiera en Londres con otros postulantes al cargo, en un foro donde llamó a revitalizar la cooperación internacional, fortalecer la paz y la seguridad, defender el multilateralismo y promover los derechos humanos.

Desde el Congreso chileno también siguieron con atención sus gestiones. El senador socialista Gastón Saavedra afirmó que “me parece acertado la estrategia que ha implementado la presidenta Bachelet, que se reúna con los máximos líderes del planeta”.

En tanto, el senador DC Iván Flores sostuvo que “la reunión con el presidente Macron, sin duda que es una reunión clave”, y también destacó la futura cita con Putin.

El escenario sigue abierto, especialmente por la posición que pueda tomar Donald Trump, quien aún no define si apoyará o vetará la candidatura de Bachelet. La expresidenta buscaría reunirse también con los líderes de Estados Unidos y China.