Día de los Patrimonios 2026: estos son los panoramas imperdibles para hacer este sábado 30 y domingo 31 de mayo en Chile

Tal y como se ha venido anunciando, este fin de semana se llevará a cabo el Día de los Patrimonios 2026 en Chile, fecha conocida por ser una de las celebraciones culturales más esperadas del país.

Durante este sábado 30 y domingo 31 de mayo se realizarán cientos de actividades gratuitas en las distintas regiones de Chile, en donde las personas podrán conocer diversos lugares que suelen estar cerrados al público en otros momentos del año.

Para la instancia, entre los panoramas más llamativos para realizar durante este fin de semana figuran visitas guiadas a cementerios, palacios, edificios emblemáticos, entre otros.

10 panoramas imperdibles para hacer este fin de semana en Chile

Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago (Santiago)

El Poder Judicial invita a las personas a conocer más de los tribunales de justicia y “del rol de los jueces y juezas en el Día del Patrimonio, que se realizará el próximo fin de semana del 30 y 31 de mayo en el país”.

En ambas jornadas, los visitantes podrán presenciar juicios simulados, obras de teatro, recorridos guiados, museos judiciales y explicaciones en lenguaje sencillo sobre la función de los jueces de Chile. El Palacio de Tribunales de Santiago, ubicado en Compañía 1140, abrirá sus puertas entre las 10:00 horas y las 15:00 horas. Para participar no se necesita de inscripción previa.

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Túnel subterráneo de Avenida La Paz (Independencia)

La comuna de Independencia realizará la apertura inédita al público del histórico túnel subterráneo de Avenida La Paz, construido hace más de 120 años bajo el sector norte de Santiago. El túnel, ubicado entre las comunas de Independencia y Recoleta, fue descubierto de manera fortuita en 2019 durante trabajos de instalación de luminarias y posteriormente declarado Monumento Arqueológico por el Consejo de Monumentos Nacionales.

La apertura del túnel se realizará el sábado 30 de mayo entre las 11:00 y las 13:00 horas, contempla un cupo de 150 personas y requerirá inscripción previa mediante formulario disponible en redes sociales municipales.

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Estación del tiempo (Estación Central)

Arauco Estación realizará la experiencia “Estación del tiempo”, instancia en que el recinto contará con visores de época, actividades infantiles y una alianza con EFE para conocer de cerca piezas históricas de la colección ferroviaria nacional.

La exhibición de trenes históricos se realizará este sábado 30 y domingo 31 de mayo, entre las 11:00 horas y las 17:00 horas. La entrada es gratuita para todo público.

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Cementerio Católico de Recoleta (Recoleta)

El histórico Cementerio Católico de Recoleta, fundado en 1883, formará parte del Día de Patrimonio 2026. Para esta edición, se realizarán cinco recorridos especiales que permitirán a los visitantes conocer distintos aspectos del lugar a través de las rutas “Historias del Cementerio”, “Senderos del Siglo XIX” y “El Legado del Siglo XX”.

Las actividades se realizarán en diversos horarios durante este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Los interesados, deben inscribirse previamente en el sitio web (disponible aquí).

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Ruta cultural gratuita de la Universidad Bernardo O’Higgins (Santiago)

La Universidad Bernardo O’Higgins (UBO) apostó este año por transformar el Día de los Patrimonios en una experiencia participativa e inmersiva, creando por primera vez una ruta cultural propia que abrirá distintos espacios de la institución a toda la comunidad.

La “Ruta Cultural UBO”, un circuito gratuito que conectará teatro, exposiciones, museo barrial y café literario en una experiencia pensada para familias, vecinos y visitantes. Las actividades se realizarán el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

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Recorrido patrimonial Edificio Cousiño | Duoc UC Centro de Extensión Cousiño (Valparaíso)

Desde Duoc UC invitan a realizar un recorrido especial por el edificio del Centro de Extensión de Duoc UC Valparaíso para descubrir “la historia, la arquitectura y las historias que hacen de este lugar un patrimonio invaluable para todos”, señalan.

El recorrido se realizará entre las 11:00 horas y las 13:00 horas durante el domingo 31 de mayo. Los interesados en participar, deben inscribirse previamente en el sitio web (disponible aquí).

Duoc UC Ampliar

Posta Central (Santiago)

La Posta Central abrirá sus puertas este sábado 30 de mayo en el marco del Día de los Patrimonios. Los interesados podrán recorrer las instalaciones históricas y el legado del recinto durante el sábado 30 de mayo entre las 09:00 horas y las 14:00 horas.

El recinto se ubica en Curicó 345, en Santiago, en la región Metropolitana.

Recorrido por los Sitios de Memoria del Estadio Nacional (Ñuñoa)

A través del testimonio de ex prisioneros(as) del mayor campo de concentración de la dictadura en 1973, el público de todas las edades podrá conocer la historia ocurrida en el Estadio Nacional, a través de un recorrido por los Sitios de Memoria. Los sitios de memoria que se incluyen son: Camarín de Mujeres, Túnel bajo Andes, Escotilla 8 y Graderías de la Dignidad, junto con los memoriales que incluyen obras de Alejandro “Mono” González, Guillermo Núñez y Mon Laferte, entre otros.

El recinto abrirá sus puertas al público el domingo 31 de mayo entre las 10:00 horas y las 17:00 horas.

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Banco Central de Chile (Santiago)

Desde el recinto ubicado en Agustinas 1180, en Santiago, invitan a conocer la oficina presidencial, el museo numismático y ver lingotes de oro reales. La actividades se realizará el domingo 31 de mayo entre las 09:00 horas y las 17:horas. Requiere de inscripción previa.

Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Palacio de La Moneda (Santiago)

La casa de Gobierno abrirá sus puertas al público. En concreto, el Patio de Los Naranjos, el Patio de las Camelias y el de Los Cañones podrán ser visitados durante los días 29, 30 y 31 de mayo.