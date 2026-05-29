La gran figura del histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors fue Clemente Montes. El extremo marcó un golazo que selló la clasificación del elenco cruzado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y, de paso, firmó la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera.

Pero la destacada actuación del atacante no se redujo únicamente a lo futbolístico. El delantero de 25 años también protagonizó un particular momento que no fue captado por la transmisión del partido y que se viralizó en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la Copa Libertadores compartió un video de la reacción que tuvo Montes a su histórico gol ante el “Xeneize”. En el registro, se aprecia al jugador incrédulo e incluso casi llega a tomarse la cabeza con un gesto de asombro al ver que el balón terminó ingresando en el arco de Leandro Brey.

Pero eso no fue todo, ya que detrás de Montes se alcanza a ver a Roldán, quien también abre la boca en señal de asombro y luego aprieta los dientes, algo que no pasó desapercibido para los hinchas.

“El árbitro: se puso difícil la misión” y “le dolió el gol a Roldán” fueron algunos comentarios que dejaron los hinchas en el video, que ya acumula cerca de 500 mil visualizaciones y casi 50 mil “me gusta”.