Atlético de Madrid se burla del Barcelona: la insólita “oferta” por Lamine Yamal que incendió las redes

Atlético de Madrid sorprendió a todos este viernes al responder con burlas e ironía a los rumores que vinculan al delantero Julián Álvarez con el Barcelona.

Según informan distintos medios españoles, el Barça realizaría una oferta cercana a los 100 millones de euros por el ariete argentino, quien tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid.

En este contexto, el cuadro colchonero se pronunció en sus redes sociales con publicaciones cargadas de humor y sarcasmo. En uno de esos posteos, el club madrileño simuló una insólita “oferta” por Lamine Yamal, la principal estrella del Barcelona.

“Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta”, señaló Atlético de Madrid en su cuenta de X.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

En la misma dinámica, el conjunto rojiblanco siguió publicando ofertas falsas por otros figuras del Barcelona, como Pedri y Raphinha.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026