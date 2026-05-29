Atlético de Madrid se burla del Barcelona: la insólita “oferta” por Lamine Yamal que incendió las redes
El cuadro colchonero se pronunció en redes sociales tras los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barça.
Atlético de Madrid sorprendió a todos este viernes al responder con burlas e ironía a los rumores que vinculan al delantero Julián Álvarez con el Barcelona.
Según informan distintos medios españoles, el Barça realizaría una oferta cercana a los 100 millones de euros por el ariete argentino, quien tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid.
En este contexto, el cuadro colchonero se pronunció en sus redes sociales con publicaciones cargadas de humor y sarcasmo. En uno de esos posteos, el club madrileño simuló una insólita “oferta” por Lamine Yamal, la principal estrella del Barcelona.
“Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta”, señaló Atlético de Madrid en su cuenta de X.
En la misma dinámica, el conjunto rojiblanco siguió publicando ofertas falsas por otros figuras del Barcelona, como Pedri y Raphinha.
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