Frente Amplio realiza volanteo contra el Plan de Reconstrucción de Kast: “Lo que hace es bajarle los impuestos a los más ricos”

Durante este jueves, se intensificó el debate político por la denominada “mega reforma” impulsada por el Gobierno, en medio de cuestionamientos desde la oposición y acciones de difusión por parte del Frente Amplio en el centro de Santiago.

En ese contexto, durante la mañana un grupo de diputadas del Frente Amplio realizó un volanteo informativo en el Paseo Ahumada, en las afueras del metro Plaza de Armas, con el objetivo de explicar a la ciudadanía los alcances del proyecto.

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Concretamente, en los panfletos se advertía “que no nos pasen gato por liebre” , junto con una serie de puntos críticos que, según señalaron, tendría la propuesta.

“No es un plan de reconstrucción, es una reforma tributaria para los más ricos” o “Para que Chile avance, necesitamos políticas serias que beneficien a todos los chilenos, no solo a quienes más tienen”, es parte de las consignas que se leen.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó el contenido del plan y aseguró que “el gobierno presentó un proyecto de ley que llamó plan de reconstrucción, pero la verdad es que este es un proyecto que pasa gato por liebre y lo que hace es bajarle los impuestos a los más ricos”, afirmó la parlamentaria.

En esa línea, agregó que han solicitado separar la iniciativa para discutir sus componentes de forma transparente. “Queremos discutir de cara a la ciudadanía si queremos este proyecto que retrocede, que pretenden dejar por 25 años y que tendrá consecuencias concretas en la vida diaria de las personas”, cerró.