“Intentaron envenenarme en el colegio... En segundo básico un compañero me pasó un Capri y le inyectó cloro”

Dani Ride impactó al revelar uno de los episodios más duros de su infancia. En una conversación con el podcast Te invito a tomar once, el cantante chileno aseguró que fue víctima de bullying cuando estaba en enseñanza básica y que incluso enfrentó situaciones de extrema violencia dentro del colegio.

El exintegrante de Top Chef VIP relató que las burlas comenzaron temprano y que, con el paso del tiempo, escalaron a hechos mucho más graves. En un adelanto del capítulo, que se estrena este 30 de mayo a las 19:30 horas, se escuchan los detalles.

“Sufrí burlas. Y esas burlas empezaron a crecer y a tal punto que intentaron envenenarme en el colegio. En segundo básico un compañero le inyectó cloro a un Capri, imagínate”, recordó. “Te lo juro, eran cosas bien raras”, sumó.

Según contó, durante esos años también habría sido víctima de otras agresiones físicas por parte de compañeros. “También me amarraron una vez a una silla, me llevaron al baño de hombre. Me amarraron a una silla y me empezaron a enterrar alfileres”, afirmó.

Poco después, el artista explicó que no contaba lo que estaba pasando porque sus agresores lo amenazaban con hacer daño a su familia. “Mis compañeros me decían que iban a matar a mi mamá y a mi papá. Y yo era muy inocente y les creía. Como veía su nivel de violencia, yo me quedaba callado”, relató.

Por eso, cuando su madre le preguntaba por los moretones o marcas, él prefería mentir. “Le mentía para que no la fueran a matar. Imagínate la inocencia... además, venía de una burbuja súper cristiana, evangélica, donde no me dejaban ver ni siquiera bien la tele; yo no entendía mucho el funcionamiento de casi nada”, confesó.