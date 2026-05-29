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“Intentaron envenenarme en el colegio... En segundo básico un compañero me pasó un Capri y le inyectó cloro”

El cantante nacional remeció con un duro testimonio sobre el bullying que sufrió en su infancia.

Javier Méndez

“Intentaron envenenarme en el colegio... En segundo básico un compañero me pasó un Capri y le inyectó cloro”

Dani Ride impactó al revelar uno de los episodios más duros de su infancia. En una conversación con el podcast Te invito a tomar once, el cantante chileno aseguró que fue víctima de bullying cuando estaba en enseñanza básica y que incluso enfrentó situaciones de extrema violencia dentro del colegio.

El exintegrante de Top Chef VIP relató que las burlas comenzaron temprano y que, con el paso del tiempo, escalaron a hechos mucho más graves. En un adelanto del capítulo, que se estrena este 30 de mayo a las 19:30 horas, se escuchan los detalles.

Sufrí burlas. Y esas burlas empezaron a crecer y a tal punto que intentaron envenenarme en el colegio. En segundo básico un compañero le inyectó cloro a un Capri, imagínate”, recordó. “Te lo juro, eran cosas bien raras”, sumó.

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Según contó, durante esos años también habría sido víctima de otras agresiones físicas por parte de compañeros. “También me amarraron una vez a una silla, me llevaron al baño de hombre. Me amarraron a una silla y me empezaron a enterrar alfileres”, afirmó.

Poco después, el artista explicó que no contaba lo que estaba pasando porque sus agresores lo amenazaban con hacer daño a su familia. “Mis compañeros me decían que iban a matar a mi mamá y a mi papá. Y yo era muy inocente y les creía. Como veía su nivel de violencia, yo me quedaba callado”, relató.

Por eso, cuando su madre le preguntaba por los moretones o marcas, él prefería mentir. “Le mentía para que no la fueran a matar. Imagínate la inocencia... además, venía de una burbuja súper cristiana, evangélica, donde no me dejaban ver ni siquiera bien la tele; yo no entendía mucho el funcionamiento de casi nada”, confesó.

@franciscopietrantoni

🎶El destacado cantante chileno @DANI RIDE ★ #DaniRide se sumó a nuestra mesa, compartiendo una íntima y cercana conversación junto a una rica once. ☕✨ ▶️ NUEVO CAPÍTULO 🗓️ ESTRENO: 30 de mayo | 19:30 hrs. 📺Sólo por @BBTV 🫖 Súmate a nuestra mesa. ⏰ Sábado 19:30 hrs. | Domingo 17:30 hrs 💻Lunes 21hrs. por #youtube #TeInvitoATomarOnce #bullying #bullyingescolar

♬ sonido original - Francisco Pietrantoni

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