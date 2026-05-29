Leito Méndez reacciona al video viral donde “se le caía la baba” por una mujer: feroz troleo se ha extendido por años

Uno de los momentos más recordados del docureality de TVN Los Méndez es cuando el cantante nacional DJ Méndez y su hijo comparten con una voluptuosa modelo en su casa.

Ambos presencian un show de baile de la mujer y, en cierto punto, el intérprete de Chiki-Chiki incluso elabora unas palabras para saber si todo va bien: “¿Te gusta, papi?”, le pregunta a ‘Leito’, quien parece absorto en el espectáculo que se desplegaba frente a él.

“Es que es la media mina, te juro que se me salieron los ojos y la baba me corría por todo el cuerpo”, afirmaba poco después el entonces adolescente.

Naturalmente, la declaración no murió ahí y por años ha sido objeto de burla, considerando que Leo Jr. es abiertamente homosexual.

Ahora, el protagonista se refirió al clip en el nuevo pódcast La Weona Tonta, el cual comparte con su padre. “Oye, pero, se me corría la baba po’”, bromeó.

“Eso es lo que me da risa. La gente no sabe, porque realmente la gente piensa que yo me lo tomo a mal, ¿cachai?, pero no, En ese tiempo, tu no sabías, mis hermanas no sabían", recordó en un adelanto del capítulo dos.

“Era algo tuyo que tenías guardadito, tu homosexualidad. Entonces, obviamente, yo juraba de guata que iba a ser algo muy agradable de ver... me equivoqué rotundamente, totalmente”, señaló el excandidato a alcalde de Valparaíso.

“Yo me imagina con el vestido de la hue... cómo me vería con esos tacos”, bromeó.

“Para que la gente sepa que nadie sabia hasta después que tú nos dijiste”, siguió Leopoldo.