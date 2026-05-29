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VIDEO. Declaran emergencia regional por gigantesco incendio en Buin: planta contiene 17 mil litros de amoníaco

El siniestro comenzó como un incendio estructural y rápidamente escaló debido a la intensidad del fuego.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Declaran emergencia regional por gigantesco incendio en Buin: planta contiene 17 mil litros de amoníaco

Declaran emergencia regional por gigantesco incendio en Buin: planta contiene 17 mil litros de amoníaco

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Un incendio de grandes proporciones afecta la noche de este viernes a la empresa Frio Fort, ubicada en Avenida Alcalde Krumm 613, en la comuna de Buin, emergencia que obligó a Bomberos a declarar Alarma General debido a la magnitud del siniestro.

La emergencia comenzó cerca de las 21:30 horas como un incendio estructural y, ante el rápido avance de las llamas, se activaron sucesivos refuerzos de distintas compañías de Bomberos de Buin.

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Posteriormente, se solicitó apoyo de unidades provenientes de comunas como Maipú, Peñaflor, Puente Alto, La Granja, Ñuñoa, Melipilla, Quilicura y Curacaví, entre otras.

Hasta las 22:18 horas, decenas de unidades especializadas continuaban trabajando en el combate del fuego y en evitar su propagación a sectores colindantes. Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio, mientras los equipos de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo en el lugar.

Emergencia regional

En tanto, según información de última hora, la situación escaló durante la noche hasta ser declarada una emergencia regional. Más de 10 compañías de Bomberos de distintas comunas trabajan en el lugar debido a la complejidad del siniestro, marcado por la presencia de cerca de 17 mil litros de amoníaco al interior de la planta.

Esta sustancia ha generado llamaradas constantes y ha dificultado las labores de control del fuego, mientras equipos de la autoridad sanitaria también se encuentran desplegados para monitorear el riesgo químico. Asimismo, se advirtió sobre peligro de propagación hacia sectores habitados cercanos y se confirmó el traslado al lugar del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para coordinar las acciones de emergencia.

Asimimso, se informó que se decretó emergencia regional por el incendio. De la misma forma, por el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron las llamas, mientras el operativo de emergencia se mantiene en pleno desarrollo.

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