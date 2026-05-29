En medio de polémica: Codelco aumenta sus ganancias en 288% y eleva sus aportes al fisco

La estatal Codelco informó un importante aumento en sus resultados financieros durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el mayor precio internacional del cobre, aunque en paralelo registró una caída en su producción en medio de cuestionamientos por las proyecciones de este año.

La minera reportó ganancias antes de impuestos por US$825 millones, lo que representa un alza de 288% respecto al mismo período de 2025. Además, sus aportes al fisco llegaron a US$430 millones, cifra que equivale a un incremento de 94%.

Sin embargo, la producción propia de cobre cayó 8,1%, alcanzando 272 mil toneladas métricas finas.

Costo directo subió 10%

Entre las divisiones más afectadas estuvieron El Teniente, Chuquicamata y Ministro Hales, debido a menores leyes minerales, restricciones operacionales y mantenciones programadas.

Desde la compañía explicaron que el escenario también impactó en los costos operacionales. El costo directo (C1) subió 10%, influido por la menor producción, el alza en materiales y servicios, además del efecto del tipo de cambio.

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, aseguró que “estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente”, marcado por “restricciones productivas, menores leyes y mayores costos”.

92% de avance

Pese a ello, afirmó que la minera mantiene sus prioridades enfocadas en “fortalecer la continuidad operacional, la seguridad, el control de costos y asegurar una generación de excedentes sostenible para el Estado de Chile”.

En paralelo, la estatal destacó avances en sus proyectos estructurales. Chuquicamata Subterránea alcanzó un 92% de avance en su primera fase de infraestructura, mientras que Rajo Inca llegó a 95% y continúa avanzando en su proceso de puesta en marcha.