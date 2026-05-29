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Tras cuatro meses bajo el agua: Armada confirma extracción de restos de catamarán hundido en el estuario de Reloncaví

Los restos de la embarcación serán extraídos entre el 30 de mayo y el 5 de junio.

Nelson Quiroz

Marcelo Opitz

Tras cuatro meses bajo el agua: Armada confirma reflotamiento del Koñimo I en Puerto Varas

Tras cuatro meses bajo el agua: Armada confirma reflotamiento del Koñimo I en Puerto Varas

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A cuatro meses de la tragedia que costó la vida a seis tripulantes, la Armada confirmó el inicio de las labores de extracción de los restos del catamarán Koñimo I, hundido el 27 de enero de 2026 en el estuario de Reloncaví, sector Ralún Este, en la comuna de Puerto Varas.

Según informó la Autoridad Marítima, las operaciones de reflotamiento se desarrollarán entre el 30 de mayo y el 5 de junio, luego de la aprobación del plan presentado por la empresa Compas Marine a solicitud de Salmones Austral.

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El procedimiento se ejecutará bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar tanto a los equipos de trabajo como las investigaciones que continúan en curso.

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La decisión fue valorada por familiares de las víctimas, quienes insistieron en la necesidad de realizar peritajes exhaustivos una vez que la embarcación sea extraída. José Antilef, Jorge Jiménez y Anselmo Árgel, familiares de los tripulantes fallecidos, señalaron que el reflotamiento es clave para esclarecer las causas del naufragio y determinar eventuales responsabilidades. “Exigimos el reflotamiento inmediato para que la verdad de lo ocurrido pueda conocerse y juzgarse”, manifestaron.

Por su parte, la fiscal María Angélica de Miguel recordó que siguen vigentes las diligencias de la investigación penal encabezada por el Ministerio Público, además de la investigación sumaria administrativa marítima instruida por la Armada. La persecutora enfatizó que la extracción debe realizarse sin provocar daños a la nave, ya que los peritajes serán fundamentales para establecer qué provocó el hundimiento del Koñimo I. Desde la Armada reiteraron su compromiso con el desarrollo seguro de la maniobra y con la colaboración a las investigaciones destinadas a esclarecer una de las tragedias marítimas más graves registradas este año en la Región de Los Lagos.

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