;

VIDEO. Golpe para Ortiz: Colo Colo sufre una baja de último minuto para enfrentar a La Serena

Fue el propio entrenador albo quien confirmó las complicaciones físicas del futbolista, que encima viene siendo cuestionado y su continuidad en el club no está confirmada.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo ya se encuentra en la Región de Coquimbo para disputar este sábado su compromiso frente a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Los albos buscarán seguir ampliando su ventaja en la cima de la tabla ante un complicado elenco “papayero”, que llega fortalecido tras golear a Deportes Limache en la jornada anterior.

Para mala fortuna de Fernando Ortiz, a la ya conocida ausencia de Tomás Alarcón por suspensión tras su expulsión en el clásico frente a Universidad Católica, se sumó una nueva baja de último minuto.

Revisa también:

ADN

Fue el propio entrenador quien confirmó que Claudio Aquino volvió a resentirse de sus molestias en la rodilla, motivo por el cual no viajó junto al plantel a La Serena.

El volante ofensivo, que ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada del “Cacique” debido a su bajo rendimiento, volverá a perderse un partido durante esta temporada 2026. Será ya su cuarto encuentro ausente en el año, justo en un momento donde su continuidad en el club comienza a ser tema de debate.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad