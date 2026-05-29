Colo Colo ya se encuentra en la Región de Coquimbo para disputar este sábado su compromiso frente a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Los albos buscarán seguir ampliando su ventaja en la cima de la tabla ante un complicado elenco “papayero”, que llega fortalecido tras golear a Deportes Limache en la jornada anterior.

Para mala fortuna de Fernando Ortiz, a la ya conocida ausencia de Tomás Alarcón por suspensión tras su expulsión en el clásico frente a Universidad Católica, se sumó una nueva baja de último minuto.

Fue el propio entrenador quien confirmó que Claudio Aquino volvió a resentirse de sus molestias en la rodilla, motivo por el cual no viajó junto al plantel a La Serena.

El volante ofensivo, que ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada del “Cacique” debido a su bajo rendimiento, volverá a perderse un partido durante esta temporada 2026. Será ya su cuarto encuentro ausente en el año, justo en un momento donde su continuidad en el club comienza a ser tema de debate.