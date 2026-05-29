La crisis ambiental que también golpea al bolsillo: advierten enorme déficit de financiamiento climático / Francisco Negroni

La conservación de la naturaleza ya no puede mirarse solo como un desafío ambiental. Así lo planteó Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, durante el seminario internacional “Alianza Público-Privada por la Conservación de la Naturaleza”, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En la instancia, organizada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Ministerio del Medio Ambiente, la expositora abordó el rol de la filantropía ambiental, la ciencia y la innovación para enfrentar la llamada triple crisis planetaria.

Conservación, financiamiento y alianzas público-privadas

Durante su intervención, Cortés Solari advirtió que el financiamiento es uno de los grandes nudos para avanzar en modelos efectivos de protección ambiental. “Hoy la triple crisis no solo es un desafío ambiental, sino también económico”, señaló.

La presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari agregó que apenas una fracción menor de los recursos filantrópicos globales se destina a estos fines. “Apenas el 2% de los fondos filantrópicos del mundo van a conservación o cambio climático, lo que evidencia un importante déficit de financiamiento”, afirmó.

En esa línea, planteó que alcanzar la meta internacional 30x30, que busca proteger el 30% del planeta hacia 2030, requiere recursos que el Estado no puede cubrir por sí solo. “Para llegar a la meta 30x30 se necesitan 700 mil millones anuales y el Estado no puede asumir este desafío por sí solo”, sostuvo.

La ejecutiva también destacó el trabajo de las Reservas Elementales Puribeter, Likandes y Melimoyu, impulsadas por la organización en distintas zonas de Chile. Según el documento, estos espacios funcionan como laboratorios vivos donde se integran conservación, investigación aplicada, educación, patrimonio cultural, desarrollo territorial e innovación.

Otro ejemplo mencionado fue The Blue BOAT Initiative, desarrollada por Filantropía Cortés Solari y Fundación MERI, que busca proteger a las ballenas frente al tráfico marítimo mediante investigación científica e innovación tecnológica.

Finalmente, Cortés Solari llamó a articular esfuerzos entre distintos sectores. “Hoy, para poder realmente lograr los objetivos, nos necesitamos unos a otros: sociedad civil, sector público, Estado y privados”, concluyó.