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Rodrigo Rojas mantiene su dominio continental y se consagra pentacampeón panamericano de karate

En la cita que se desarrolla en Brasil, Anastasiia Velozo también ganó el oro en su categoría.

Carlos Madariaga

Rodrigo Rojas mantiene su dominio continental y se consagra pentacampeón panamericano de karate

Rodrigo Rojas mantiene su dominio continental y se consagra pentacampeón panamericano de karate / Instagram @teamchile_coch

Esta semana, en el municipio de Macaé, Río de Janeiro, el Team Chile del kárate disputa el Panamericano adulto de la especialidad.

Al respecto, quien refrendó su dominio continental en la categoría sobre 84 kilos es Rodrigo Rojas, campeón en Santiago 2023 y que concretó su bicampeonato en la especialidad.

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De hecho, esta es la quinta medalla de oro que suma en este tipo de eventos, considerando que ha sumado títulos en 2016, 2021 y 2023, además de lo hecho en los últimos dos años.

Al éxito de Rodrigo Rojas se suma lo hecho por Anastasiia Velozo, que ganó su primer trofeo panamericano al ganar en la categoría bajo 68 kilos, dándole a nuestro país una presea dorada en este peso por primera vez desde 2009.

El Team Chile también festejó la medalla de plata de Joaquín González, que, tras superar una serie de intervenciones a su tobillo, volvió a competir en un Panamericano, alcanzó el segundo lugar en la categoría bajo 75 kilos.

También la delegación nacional obtuvo un bronce con Alberto Urdaneta en el kata sub 21, mientras que Francisca Flores, Catalina Pardo, Franchesca Muñoz y Antonella Navarro lograron la plata sub 21 por equipos.

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