Resultados del Kino de $9.700 millones: números ganadores del sorteo 3233 del viernes 29 de mayo
Revisa los números ganadores del pozo de 9.700 millones de pesos que repartió este viernes la Lotería de Concepción.
Este viernes 29 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.
El sorteo número 3232 del Kino repartió $9.700 millones de pesos los cuales fueron repartidos por la Lotería de Concepción entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $4.530 millones
- Rekino: $110 millones
- Requete Kino: $1.780 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a 30.000.000
- Bono de 20.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 1 viaje Madre- Hijo(a) al Caribe, o su equivalente a $4,5 millones
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3233 del Kino
- Kino: 6, 4, 20, 18, 15, 24, 23, 10, 2, 17, 8, 9, 11, 25
- Rekino: 7, 23, 25, 8, 24, 9, 6, 17, 4, 15, 11, 13, 3, 16
- Requete Kino: 3, 20, 5, 2, 16, 15, 10, 8, 23, 9, 19, 18, 17, 7
- Chao Jefe $2.000.000: 13, 11, 21, 22, 19, 8, 7, 2, 24, 17, 9, 18, 25, 1
- Chao Jefe $3.000.000: 3, 9, 1, 7, 15, 2, 25, 16, 19, 24, 6, 20, 23, 21
- Súper Combo Marraqueta: 11, 13, 14, 2, 5, 12, 16, 9, 6, 18, 22, 24, 23, 17
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 5, 4, 25, 17, 15, 9, 21, 11, 7, 14, 3, 23, 20, 12
- Premios Especiales por 20 millones: 4, 18, 19, 8, 9, 15, 23, 14, 17, 3, 10, 1, 11, 22
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