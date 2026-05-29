Resultados del Kino de $9.700 millones: números ganadores del sorteo 3233 del viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.

El sorteo número 3232 del Kino repartió $9.700 millones de pesos los cuales fueron repartidos por la Lotería de Concepción entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Kino: $4.530 millones

$4.530 millones Rekino: $110 millones

$110 millones Requete Kino: $1.780 millones

$1.780 millones Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones

$1.200 millones Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones

$1.080 millones Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones

$1.000 millones 1 Casa



1 SUV



Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable



1 viaje

En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a 30.000.000



Bono de 20.000.000

Por último, el premio al número de cartón:

1 viaje Madre- Hijo(a) al Caribe, o su equivalente a $4,5 millones

Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3233 del Kino