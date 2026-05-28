Por hasta 15 horas: confirman cortes de agua para este jueves 28 de mayo en 4 comunas de la región Metropolitana

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, empresa que confirmó interrupciones a partir de la tarde de este jueves 28 de mayo en cuatro comunas de la región Metropolitana.

Según lo anunciado por la compañía, los cortes de agua se deben a: cambios de válvula y renovación de redes en distintos puntos de la capital.

Cabe señalar que las interrupciones en el suministro son en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En algunos sectores los cortes se podrían prolongar por hasta 15 horas. A continuación, el detalle:

Las Condes: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 29 de mayo.

Ampliar

Vitacura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 29 de mayo.

Ampliar

Renca: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 29 de mayo.

Ampliar

Conchalí: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 29 de mayo.