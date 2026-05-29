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Daniela Aránguiz responde a tarotista de su expareja Jorge Valdivia por acusaciones de amenazas: “Bruja chanta, solo te doy a decir que...”

La panelista tuvo un momento de furia tras las declaraciones de la medium.

Felipe Romo

Daniela Aránguiz responde a tarotista de su expareja Jorge Valdivia por acusaciones de amenazas: “Bruja chanta, solo te doy a decir que...”

Sonia Valenzuela ha tomado un rol importante dentro de la farándula chilena por sus declaraciones en relación al supuesto romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada. Ella fue invitada al programa “Sígueme” donde participa Daniela Aránguiz, donde no cruzaron palabras.

Esto posteriormente fue abordado por la tarotista, diciendo que “no le gusta la gente que habla por detrás”, acusándola de emitir comentarios ofensivos contra ella diciendo “esta bruja hace trabajos malos para separar a los hombres”.

Valenzuela explicó que esto se debe a que una vez realizó una “limpieza” a Jorge Valdivia cuando era pareja de Maite Orsini: “Según Daniela (Aránguiz), vio por las cámaras que yo había ido y me trató muy mal, me mandó mensajes muy feos“, contó en ‘Que te lo Digo’.

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En otro programa de farándula explicó que su vínculo con el “Mago” se remonta a un ocasión donde acusó a Daniela Aránguiz de congelar su ropa interior, por lo que solicitó ayuda de la medium para “limpiarse del amarre”.

Esto desató una furiosa respuesta de la también influencer, quien se descargó en duros terminos hacia Sonia Valenzuela. Además la acusó de “hacerle magia negra”

“Esa bruja tollera que vino para acá ayer. Bruja chanta, pero chanta. Ay, se me comunican conmigo, yo el único consejo que le doy a esa bruja que me anda pelando en otros canales es que deje de filtrar las conversaciones privadas que tiene con gente pública. Tollera. Bruja chanta”, lanzó molesta.

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