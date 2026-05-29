“Si no me pidieron beso con Camilo Huerta...”: reflotan video de Neme tras polémica vinculación con ex de Marité Matus

Camilo Huerta se mantiene en el centro de la polémica en la farándula chilena tras su vinculación con el periodista José Antonio Neme que involucraría “relaciones pagadas” entre ambos, todo esto presentado por su expareja Marité Matus.

Esto posteriormente fue abordado por el comunicador de Zona Latina, quien desmintió estas declaraciones diciendo “lo vi una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto. No sabía ni quién era”.

Sin embargo en las últimas horas reflotó un video que fue presentado en el panel de “Zona de Estrellas” del mencionado canal, donde aparece Neme presentando el evento “Miss Pelarco” en febrero de 2026.

En el metraje aparece junto al productor musical Meliton Vera, momento en que el público comienza a corear “¡El beso!, ¡El beso!“, algo que desató risas en el animador.

“¿Creen que estoy para el hueveo de ustedes? Si no lo pidieron con Camilo Huerta olvídense que van a tener beso esta noche de mi parte“, les respondió Neme.