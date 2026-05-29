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Impacto en Hollywood: hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se desprende oficialmente del apellido de su padre

El joven tomó esta drástica decisión tras una serie de acontecimientos relacionados con la separación de su familia.

Felipe Romo

Impacto en Hollywood: hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se desprende oficialmente del apellido de su padre

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Bitt en 2016 significó una importante ruptura no solo en el mundo del espectáculo, si no también dentro de la familia conformada por seis hijos.

Según los diversos reportes publicados en los recientes años, el actor se ha distanciado notablemente de ellos producto de una serie de polémicas con su ahora ex esposa. Entre ellas se encuentra una prolonga discusión sobre la repartición de bienes, así como una supuesta acusación de maltrato por parte de Pitt.

Esto se ha visto reflejado en el mayor de sus hijos con la actriz, Maddox, quien en las últimas horas firmó un documento legal para desprenderse oficialmente del apellido de su padre, siendo ahora sólo como Maddox Chivan Jolie según informó Entertainment Tonight.

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El joven de 24 años es el primero de sus hermanos en legalizar esta decisión, sin embargo se espera que no sea el último en la lista. Su hermana menor Siloh solicitó esto apenas cumplió los 18 años, seguido de Zahara (21), quien desde hace un tiempo sólo se presenta con el apellido Jolie.

Por su lado Brad Pitt se mantiene sin referirse a esta situación mientras que aún se prolongan flecos legales de su separación con Angelina Jolie, como la propiedad de una bodega de vino en Francia.

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