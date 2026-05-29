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Hollywood y Star Wars están de luto: muere Marcia Lucas, el “corazón” de la saga creada por su exposo, George Lucas

Ganó un Oscar por su trabajo en Star Wars y colaboró con directores como Martin Scorsese antes de convertirse en una figura esencial del universo espacial.

Nelson Quiroz

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JUNE 27: Dennis Muren, John Dykstra, Richard Edlund, Bruce Nicholson, Harrison Ellenshaw, Richard Edmund, Kiri Hart, Marcia Lucas and Bill George attend the Academy Of Motion Picture Arts And Sciences Hosts Galactic Innovations: Star Wars And Rogue One Photo Call at Samuel Goldwyn Theater on June 27, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JUNE 27: Dennis Muren, John Dykstra, Richard Edlund, Bruce Nicholson, Harrison Ellenshaw, Richard Edmund, Kiri Hart, Marcia Lucas and Bill George attend the Academy Of Motion Picture Arts And Sciences Hosts Galactic Innovations: Star Wars And Rogue One Photo Call at Samuel Goldwyn Theater on June 27, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage) / Jean Baptiste Lacroix

El universo de Star Wars está de luto. Marcia Lucas, montajista ganadora del Oscar y figura clave en la construcción de la trilogía original, falleció a los 80 años tras una batalla contra un cáncer metastásico.

Según informó TMZ, citando a representantes de la familia, la exesposa de George Lucas murió el miércoles en su hogar de California, rodeada de sus seres queridos.

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EN ORDEN: RICHARD CHEW; MARCIA LUCAS; PAUL HIRSCH; FARRAH FAWCETT // 50.ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA - Cobertura del evento - Fecha de grabación: 3 de abril de 1978. (Fotografía de ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content vía Getty Images) / ABC Photo Archives

Aunque durante décadas el reconocimiento público se concentró en George Lucas, Marcia fue considerada por numerosos expertos y colaboradores como una pieza fundamental en el éxito de la primera película de Star Wars. Su trabajo en el montaje de la cinta le valió un Premio Oscar a Mejor Edición en 1978, galardón que compartió con Richard Chew y Paul Hirsch.

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Diversos historiadores del cine la han descrito como el “arma secreta” de la cinta, debido a su influencia en el ritmo narrativo y en algunas de las secuencias más recordadas de la saga. Tras incorporarse al proyecto, ayudó a reformular el primer montaje de la película, que inicialmente había generado preocupación en el propio George Lucas.

Su trayectoria también incluyó trabajos en producciones dirigidas por Martin Scorsese, como Alice Doesn’t Live Here Anymore (Alicia ya no vive aquí) y Taxi Driver, además de colaborar en American Graffiti y posteriormente en El Retorno del Jedi.

Marcia y George Lucas se casaron en 1969 y compartieron más de dos décadas de vida y trabajo antes de divorciarse en 1983.

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Marcia Lucas y George Lucas - Getty Images / WWD

En los últimos años, también se convirtió en una voz crítica respecto al rumbo que tomó la franquicia bajo nuevas administraciones, defendiendo la esencia original de la saga.

Su legado, sin embargo, permanece intacto: para muchos seguidores y especialistas, Marcia Lucas fue una de las responsables de dar forma al alma emocional de Star Wars, una de las franquicias más influyentes de la historia del cine.

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