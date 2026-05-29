;

VIDEO. Gago sufre con la lesión de uno de sus “regalones”: tres titulares fuera ante Deportes Concepción

Según información de ADN Deportes, Israel Poblete sufrió molestias físicas y finalmente no integrará la convocatoria para el duelo ante el “León de Collao”.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado, la Universidad de Chile tendrá la oportunidad de dejar atrás el irregular rendimiento que ha mostrado en estos primero meses de la temporada cuando enfrente a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Eso sí, para el duelo ante el “León de Collao”, Fernando Gago no lo tendrá sencillo para armar su onceno, ya que suma cuatro sensibles bajas.

Según información de ADN Deportes, los defensores centrales titulares, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez no lograron recuperarse de sus lesiones y volvieron a quedar fuera de la convocatoria.

Revisa también:

ADN

En la mitad de la cancha, la baja más sensible es la de Israel Poblete, quien sintió molestias de última hora que lo llevaron a abandonar la citación. Además, Marcelo Díaz tampoco logra encontrar su mejor versión física y volvió a ser relegado.

Por decisión técnica, Felipe Salomoni fue otro de los marginados. Por otro lado, quien sí volverá ante Deportes Concepción será Fabián Hormazábal.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad