Este sábado, la Universidad de Chile tendrá la oportunidad de dejar atrás el irregular rendimiento que ha mostrado en estos primero meses de la temporada cuando enfrente a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Eso sí, para el duelo ante el “León de Collao”, Fernando Gago no lo tendrá sencillo para armar su onceno, ya que suma cuatro sensibles bajas.

Según información de ADN Deportes, los defensores centrales titulares, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez no lograron recuperarse de sus lesiones y volvieron a quedar fuera de la convocatoria.

En la mitad de la cancha, la baja más sensible es la de Israel Poblete, quien sintió molestias de última hora que lo llevaron a abandonar la citación. Además, Marcelo Díaz tampoco logra encontrar su mejor versión física y volvió a ser relegado.

Por decisión técnica, Felipe Salomoni fue otro de los marginados. Por otro lado, quien sí volverá ante Deportes Concepción será Fabián Hormazábal.