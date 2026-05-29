Nuevo remezón en Chilevisión: señal televisiva desvincula a tres rostros

Este viernes se conoció un nuevo remezón en Chilevisión, luego de que la señal televisiva informara la desvinculación de tres integrantes de uno de sus programas.

Según trascendió, los afectados pertenecían al elenco de El Club de la Comedia: Lisandra Silva, conocida como “Lis, la cubana”, Gon Trujillo y Diego Urrutia, quien habría llegado a un acuerdo con Chilevisión para concretar su salida del espacio.

En conversación con La Cuarta, Urrutia reveló que se unió al programa gracias a Eduardo Cabezas, exproductor ejecutivo de Chilevisión, quien renunció a la señal para sumarse a Mega.

“Sabía que Fido tenía que responderle a Julio César (Rodríguez), que eran dos personas que me inspiraban confianza, que saben de espectáculo y tienen humor, y por eso decidí participar en el programa”, señaló el comediante.

“Pero después se fue Julio, al rato se fue Fido y no me sentí tan cómodo con los nuevos jefes”, admitió.

“El programa comenzó a tomar otro rumbo y despidieron a Pato Pimienta... Entonces, cuando se fue Fido, yo ya había expresado mis ganas de irme, y al final se conversó y se logró llegar a un acuerdo”, agregó Diego Urrutia a La Cuarta.

El humorista comentó que el proyecto tomó un rumbo que no le acomodaba y que el cambio de jefaturas “fue duro, porque yo estaba básicamente ahí por ellos y me interesaba estar ahí con ellos”.