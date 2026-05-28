México activa alerta por Mundial 2026: advierten riesgo de lavado de dinero y trata de personas

Las autoridades financieras de México encendieron las alarmas de cara al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en ese país junto a Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.

El foco está puesto en eventuales riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el desarrollo del torneo.

La advertencia fue emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que llamaron a las instituciones del sistema financiero a reforzar sus controles ante el aumento de movilidad, turismo y transacciones asociadas al evento deportivo.

El riesgo financiero detrás del Mundial 2026

Según el comunicado, el campeonato generará una importante actividad económica y turística. Sin embargo, las autoridades alertaron que ese mismo escenario podría “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos” relacionados con operaciones ilegales.

El objetivo de la alerta es entregar herramientas a bancos y entidades obligadas para fortalecer sus mecanismos de monitoreo. En particular, se busca mejorar la detección de operaciones sospechosas y señales asociadas a posibles esquemas de trata con fines de explotación sexual o laboral.

La UIF y la CNBV explicaron que la medida permitirá “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos”, especialmente en el contexto de un evento masivo de alcance global.

El documento fue elaborado en coordinación con organismos financieros de los otros países sede: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).

La herramienta preventiva permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse según evolucionen los riesgos antes, durante y después del Mundial.

Con esta medida, México busca anticiparse a delitos que suelen aumentar en eventos masivos, donde crecen los flujos de dinero, visitantes y servicios asociados al turismo, transporte, alojamiento y entretenimiento.