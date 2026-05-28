México activa alerta por Mundial 2026: advierten riesgo de lavado de dinero y trata de personas
Autoridades financieras mexicanas alertaron al sistema bancario por posibles delitos asociados al alto flujo de personas durante el torneo.
Las autoridades financieras de México encendieron las alarmas de cara al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en ese país junto a Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.
El foco está puesto en eventuales riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el desarrollo del torneo.
La advertencia fue emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que llamaron a las instituciones del sistema financiero a reforzar sus controles ante el aumento de movilidad, turismo y transacciones asociadas al evento deportivo.
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Según el comunicado, el campeonato generará una importante actividad económica y turística. Sin embargo, las autoridades alertaron que ese mismo escenario podría “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos” relacionados con operaciones ilegales.
El objetivo de la alerta es entregar herramientas a bancos y entidades obligadas para fortalecer sus mecanismos de monitoreo. En particular, se busca mejorar la detección de operaciones sospechosas y señales asociadas a posibles esquemas de trata con fines de explotación sexual o laboral.
La UIF y la CNBV explicaron que la medida permitirá “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos”, especialmente en el contexto de un evento masivo de alcance global.
El documento fue elaborado en coordinación con organismos financieros de los otros países sede: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
La herramienta preventiva permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse según evolucionen los riesgos antes, durante y después del Mundial.
Con esta medida, México busca anticiparse a delitos que suelen aumentar en eventos masivos, donde crecen los flujos de dinero, visitantes y servicios asociados al turismo, transporte, alojamiento y entretenimiento.
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