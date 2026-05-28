Tratamiento usado para la diabetes y la obesidad da giro clave en Chile: esto es lo que se sabe / Tatsiana Volkava

Los tratamientos con semaglutida, principio activo de medicamentos como Ozempic y Wegovy, podrían entrar en una nueva etapa en Chile.

Esto, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) informara que espera aprobar durante las próximas semanas la primera versión sintética de este fármaco en el país.

La noticia llega en medio del creciente uso de estos medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, especialmente por sus efectos en el control del peso.

Según detalló el ISP, actualmente existen siete solicitudes de registro para productos elaborados con semaglutida sintética, las que se encuentran en distintas fases de evaluación.

El organismo explicó que estos medicamentos deben someterse a una revisión completa antes de obtener autorización para su comercialización.

La eventual aprobación del primer producto podría facilitar el avance de otras solicitudes que ya están en trámite, ampliando así las alternativas disponibles para los pacientes.

En paralelo, el ISP informó que trabaja en una guía regulatoria específica para este tipo de medicamentos, con el objetivo de actualizar y clarificar los criterios de evaluación de futuros tratamientos basados en péptidos sintéticos.