Chile registra histórica caída de nacimientos: fecundidad baja por primera vez a menos de un hijo por mujer

Chile continúa profundizando un cambio demográfico que ya comienza a impactar distintas áreas del país.

Las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmaron una fuerte disminución en los nacimientos durante las últimas décadas, junto con un envejecimiento de la población.

Según el informe “Panorama demográfico en Chile”, los nacimientos pasaron de 275.916 en 1993 a 146.446 en 2025, según cifras provisionales. Esto representa una disminución de 46,9% en 32 años.

El reporte además reveló un dato inédito: por primera vez la Tasa Global de Fecundidad se ubicó bajo un hijo por mujer . En 2025, el promedio llegó a 0,99 nacidos vivos por mujer, consolidando una caída de 59,4% respecto de 1993.

Junto con ello, también aumentó la edad promedio de maternidad. Mientras en 1993 la edad media de fecundidad era de 27 años, en 2025 llegó a 30 años.

Otro fenómeno que mostró un fuerte crecimiento es el aumento de madres extranjeras. Según las cifras provisionales, entre 2017 y 2025 la proporción de nacimientos de madres migrantes pasó de 6,9% a 19,7%, casi triplicándose en ocho años.

El estudio también evidenció importantes cambios en las defunciones y el crecimiento natural de la población. En 2025 se registraron 126.428 fallecimientos, un aumento de 65,8% en comparación con 1993.

En paralelo, el crecimiento natural de la población —es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes— cayó drásticamente. Mientras en 1993 la tasa era de 15,3 personas por cada mil habitantes, en 2025 llegó a apenas 0,9 por mil, una disminución de 94,1%.

Incluso, las cifras muestran que varias zonas del país ya presentan más muertes que nacimientos. En 2025, un 45,1% de las comunas registró crecimiento natural negativo, especialmente en regiones como La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso.