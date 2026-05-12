ISP retira medicamento neurológico del mercado en Chile: revisa los lotes afectados / Pablo Vera Lisperguer

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica en Chile y ordenó el retiro de ciertos lotes del medicamento Lizedia solución oral 100 mg/mL, tras detectarse posibles fallas en el sellado.

La medida busca resguardar a pacientes que utilizan este fármaco para el control de crisis convulsivas, utilizado principalmente en el tratamiento de epilepsia en adultos, niños y lactantes desde el primer mes de vida.

De acuerdo con el ISP, el problema se identificó durante una revisión de control, donde se detectaron unidades que presentaban fallas en su sellado.

“Durante la revisión de las contramuestras selladas de las series indicadas, se constató la presencia de unidades filtradas”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Esto significa que algunos frascos podrían no haber estado completamente sellados, lo que permitiría la entrada o salida de aire, humedad o partículas, afectando la estabilidad del medicamento.

Lotes retirados del mercado

La alerta sanitaria aplica a los siguientes lotes:

507002580 (vence 06/28)

506001120 (vence 05/28)

506001130 (vence 05/28)

506003030 (vence 05/28)

506003040 (vence 05/28)

507002000 (vence 06/28)

410000650 (vence 09/27)

Tras la alerta, el ISP recomendó a los pacientes, cuidadores y profesionales de salud revisar cuidadosamente los envases antes de su uso y verificar si corresponden a alguno de los lotes involucrados.