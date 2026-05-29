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Compitió con Tomás González: confirman muerte de reconocido deportista olímpico en accidente de auto

Fue parte del equipo francés en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Javier Méndez

Compitió con Tomás González: confirman muerte de reconocido deportista olímpico en accidente de auto

Compitió con Tomás González: confirman muerte de reconocido deportista olímpico en accidente de auto / LLUIS GENE

El mundo de la gimnasia está de luto tras la muerte de Gaël Da Silva, exgimnasta olímpico francés que falleció a los 41 años en un accidente automovilístico, según reportaron medios internacionales como L’Equipe y The U.S. Sun.

De acuerdo con dichas publicaciones, el accidente ocurrió durante la mañana del martes 26 de mayo. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre otras personas eventualmente involucradas.

Conocido también por el apodo de Gaou, Gaël Da Silva representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde el equipo francés terminó en el octavo lugar de la competencia.

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En la instancia internacional, también compitió en la prueba de suelo masculino, la misma en la que participó el chileno Tomás González. En la ronda clasificatoria, el francés terminó en el 10° lugar con 15.400 puntos, por lo que no avanzó a la final. González, en cambio, fue 6° con 15.533 unidades, clasificó a la definición y posteriormente finalizó en el cuarto puesto.

Ese mismo año, el gimnasta obtuvo una medalla de bronce en suelo durante el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística realizado en Montpellier.

El hombre ya había enfrentado un grave accidente en 2004, cuando fue atropellado mientras conducía una motocicleta. Aquellas lesiones lo alejaron temporalmente del gimnasio, aunque luego logró retomar su carrera deportiva.

Da Silva deja a su esposa Camille y a sus tres hijos: Hugo, Jules y Lou.

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