Experta advierte por uso indebido de Ozempic: “Puede generar déficits nutricionales, cansancio y efecto rebote”

La nutricionista advirtió que “una baja de peso rápida sin acompañamiento nutricional suele ser de mala calidad”.

Javiera Rivera

Valentina arroyo, nutricionista de Clínica CRL

Valentina arroyo, nutricionista de Clínica CRL

11:12

En conversación con el programa ADN Te Acompaña de Noche, la nutricionista de Clínica CRL, Valentina Arroyo, advirtió sobre los riesgos del mal uso de Ozempic, medicamento que fue desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Según explicó la especialista, el fármaco actúa imitando una hormona intestinal que ayuda a regular la glucosa y disminuir el apetito, razón por la cual se popularizó para adelgazar.

Sin embargo, recalcó que su indicación principal es en pacientes con diabetes que no han logrado controlar la enfermedad mediante cambios de estilo de vida u otros tratamientos.

También puede utilizarse en ciertos casos de obesidad con enfermedades metabólicas asociadas, siempre bajo evaluación médica, exámenes y seguimiento profesional.

En ese sentido, Arroyo señaló que uno de los principales riesgos del uso sin supervisión es la pérdida de masa muscular en lugar de grasa, lo que puede provocar fatiga, enlentecimiento del metabolismo y un mayor riesgo de recuperar el peso posteriormente.

“Una baja de peso rápida sin acompañamiento nutricional suele ser de mala calidad y puede generar déficits nutricionales, cansancio y efecto rebote”, indicó.

La nutricionista enfatizó que el medicamento es inyectable y debe ser parte de un tratamiento integral que incluya alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado y manejo del estrés.

Finalmente, la experta recordó que la automedicación y las dietas extremadamente restrictivas pueden perjudicar la salud metabólica y dificultar procesos posteriores de pérdida de peso.

Tatsiana Volkava

