Solo 57% de los adultos mayores se ha vacunado: Minsal hace urgente llamado para que se inmunicen contra la influenza

El Ministerio de Salud advirtió sobre el bajo avance de la vacunación contra la influenza en personas mayores, en medio del aumento sostenido de virus respiratorios registrado durante las últimas semanas en el país.

Según el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, la positividad de las muestras respiratorias alcanzó un 45,2% entre el 17 y 23 de mayo, superando el 41,4% de la semana anterior.

Aunque el Rinovirus sigue siendo el de mayor circulación, la Influenza A continúa al alza y ya representa el 27,6% de los casos detectados.

1.7 millón de adultos mayores no se ha vacunado

Desde el Minsal manifestaron especial preocupación por la cobertura de vacunación en adultos mayores de 60 años, que actualmente llega al 56,9%.

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, señaló que “hay un millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la influenza A que circulará este invierno”.

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92,9% en ocupación de camas críticas para adultos

En esa línea, la autoridad llamó a las familias a apoyar el proceso de inmunización. “Queremos hacer la invitación, directamente, a estas personas, pero además a los familiares, a que verifiquen el estado de vacunación de este grupo”, sostuvo.

El informe también muestra un aumento de las atenciones de urgencia por causas respiratorias, especialmente en menores de un año y en niños entre 5 y 14 años.

En paralelo, la ocupación de camas críticas para adultos llegó al 92,9%, mientras que en el sistema pediátrico alcanza el 67%.