El operativo que permitió desarticular parte de la organización liderada por Byron Labarca, alias “Chicorte”, dejó al descubierto no solo la estructura criminal que operaba en la población Lo Valledor Sur de Pedro Aguirre Cerda, sino también los vínculos sociales que el joven narcotraficante mantenía con figuras del fútbol y la música urbana chilena.

La investigación, revelada por un reportaje de CHV, expuso registros en redes sociales donde el imputado aparecía compartiendo con exjugadores de Colo Colo como Damián Pizarro y Jordhy Thompson, además de artistas urbanos como Jere Klein y Lucky Brown.

Sobre estas imágenes, el fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó que “estas personas, entre ellos connotados futbolistas, formaban simplemente parte de este círculo, sólo que a través de la vida y sus propias decisiones va tomando su destino”.

Chicorte / Foto: CHV Ampliar

Detención en Zaragoza

Según la investigación, Labarca lideraba una red dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, ketamina y ampollas de fentanilo, droga que presuntamente era obtenida mediante desvíos desde centros médicos.

La organización operaba en viviendas acondicionadas como búnkeres narco, con cámaras de vigilancia, puertas blindadas y espacios destinados al almacenamiento de armas y droga.

Pese a que “Chicorte” logró escapar antes de los allanamientos realizados en 14 domicilios de cuatro comunas, días después fue detenido en Zaragoza, España, tras abandonar irregularmente el país. En total, el operativo dejó 12 personas detenidas.