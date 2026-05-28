;

FOTOS. Tras ser detenido en Europa: revelan vínculos de peligroso narco “Chicorte” con exfutbolistas de Colo Colo y conocidos artistas urbanos

Un reportaje exhibió registros del líder criminal compartiendo en fiestas y redes sociales con figuras del deporte y la música chilena.

Martín Neut

Chicorte

Chicorte / Foto: CHV

El operativo que permitió desarticular parte de la organización liderada por Byron Labarca, alias “Chicorte”, dejó al descubierto no solo la estructura criminal que operaba en la población Lo Valledor Sur de Pedro Aguirre Cerda, sino también los vínculos sociales que el joven narcotraficante mantenía con figuras del fútbol y la música urbana chilena.

La investigación, revelada por un reportaje de CHV, expuso registros en redes sociales donde el imputado aparecía compartiendo con exjugadores de Colo Colo como Damián Pizarro y Jordhy Thompson, además de artistas urbanos como Jere Klein y Lucky Brown.

Revisa también:

ADN

Sobre estas imágenes, el fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó que “estas personas, entre ellos connotados futbolistas, formaban simplemente parte de este círculo, sólo que a través de la vida y sus propias decisiones va tomando su destino”.

ADN

Chicorte / Foto: CHV

Detención en Zaragoza

Según la investigación, Labarca lideraba una red dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, ketamina y ampollas de fentanilo, droga que presuntamente era obtenida mediante desvíos desde centros médicos.

La organización operaba en viviendas acondicionadas como búnkeres narco, con cámaras de vigilancia, puertas blindadas y espacios destinados al almacenamiento de armas y droga.

Pese a que “Chicorte” logró escapar antes de los allanamientos realizados en 14 domicilios de cuatro comunas, días después fue detenido en Zaragoza, España, tras abandonar irregularmente el país. En total, el operativo dejó 12 personas detenidas.

ADN

Chicorte / Foto: CHV

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad